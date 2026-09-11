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Caso Dark Horse

Mendonça retira sigilo de investigações que envolvem 'Dark Horse', Flávio, Jaques Wagner e Ciro Nogueira

Ministro do STF liberou informações sobre inquéritos após ser instado pela PGR e pelos pares

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ANA POMPEU
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ANA POMPEU
Repórter
11/09/2026 22:59

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André Mendonça negou pedido de Zanin para liberar conteúdo de celular apreendido de Daniel Vorcaro
André Mendonça negou pedido de Zanin para liberar conteúdo de celular apreendido de Daniel Vorcaro crédito: Foto: Antonio Augusto/STF

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro André Mendonça, do STF (Supremo Tribunal Federal), retirou o sigilo das investigações sobre o filme "Dark Horse", que trata da vida de Jair Bolsonaro, e de outros processos do caso Master.

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O conjunto de apurações envolve políticos como Flávio Bolsonaro, candidato do PL à Presidência, o ex-governador do Rio Cláudio Castro (PL) e os senadores Jaques Wagner (PT-BA) e Ciro Nogueira (PP-PI) .

No total, Mendonça tornou públicos mais 38 documentos que tratam da apuração sobre fraudes atribuídas ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro e desdobramentos do caso.

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Antes, na noite desta segunda (10), o ministro havia liberado 15 petições, afirmando querer se restringir às petições ligadas aos diálogos entre Vorcaro e o ministro Alexandre de Moraes, que será tema de sessão na corte marcada para a próxima terça-feira (15).

Ao retirar o sigilo de mais documentos, Mendonça atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República, que solicitou a publicização de todos os inquéritos do caso Master.

"Anoto, inicialmente, que referidos processos não guardam relação com o objeto da pauta da sessão extraordinária a realizar-se na próxima terça-feira. De todo o modo, entendo não haver impedimento ao levantamento dos correspondentes sigilos", escreveu Mendonça na nova decisão.

A liberação de apenas parte desse acervo levou Mendonça a ser acusado de selecionar o que tornaria público por ministros da própria corte.

Além da PGR, que formalizou um pedido ao presidente do tribunal pela abertura de outros documentos, Moraes afirmou a Fachin que Mendonça fez uma "escolha seletiva" do material do Master divulgado e deixou de apresentar 180 documentos, "tornando público somente o que entendeu conveniente".

O ministro Cristiano Zanin também solicitou a Fachin o pedido de acesso integral ao conteúdo de um dos celulares de Daniel Vorcaro depois de o relator do caso do Banco Master, André Mendonça, não atender à solicitação.

O magistrado defendeu que "cabe a cada julgador definir os elementos necessários para a formação de sua convicção" e que eventual veto seria incongruência e causaria "severas dificuldades" no julgamento das mensagens entre o ex-banqueiro e Alexandre de Moraes.

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Mendonça negou, afirmando que uma cópia de segurança dos dados extraídos do aparelho foi entregue, de forma voluntária pela corporação, ao seu gabinete, mas que o material permanece lacrado e intocado. Já os dados originais, de acordo com o magistrado, estão sob custódia da PF em um depósito da instituição.

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