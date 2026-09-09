Mendonça liga para Fachin e cobra medidas sobre decisão de Dino

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), ligou para o presidente da Corte, Edson Fachin, nesta quarta-feira (9/9), e cobrou medidas em relação à conduta de Flávio Dino. O contato por telefone ocorre em meio a uma crise profunda na mais alta Corte do país, com uma sequência de decisões liminares e monocráticas, ou seja, individuais.

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Na conversa, de acordo com interlocutores dos ministros, Mendonça disse que a decisão de Flávio Dino que suspendeu o afastamento do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, é "ilegal" e viola o regimento do Supremo. Mendonça disse que por não ser o relator, Dino não poderia despachar sobre o caso.

Andrei foi afastado por uma decisão de André Mendonça, que alegou que o diretor-geral da PF estava realizando supostas investigações sem autorização. Ele também citou conversas de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, que citava Andrei e o procurador-geral da República, Paulo Gonet.

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Fachin cancelou a sessão que deveria ocorrer hoje no plenário. Representaria o segundo encontro dos ministros após o estopim da crise, que teve origem com a divulgação de conversas de Vorcaro que citam o ministro Alexandre de Moraes. A expectativa é de que Fachin convoque uma reunião administrativa para discutir o assunto.