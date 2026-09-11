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ELEIÇÕES 2026

TSE forma maioria pela rejeição do registro de candidatura de Pablo Marçal

Maioria dos ministros acompanhou a relatora Estela Aranha, que considerou a inelegibilidade de Marçal e questionamentos sobre sua filiação ao PRTB

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ML
Mannu Leones
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Mannu Leones
Repórter
11/09/2026 20:47

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TSE forma maioria pela rejeição do registro de candidatura de Pablo Marçal
TSE forma maioria pela rejeição do registro de candidatura de Pablo Marçal crédito: Reprodução / Youtube / Flow Podcast

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) formou, nesta sexta-feira (11/9), maioria para rejeitar o registro de candidatura do empresário Pablo Marçal (PRTB) à Presidência da República. O julgamento ocorre no plenário virtual da Corte.

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Pablo Marçal está inelegível até 2032, por decisão do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) que avaliou o uso indevido dos meios de comunicação durante a campanha eleitoral de 2024. No entanto, o candidato se lançou candidato ao Palácio do Planalto após a Justiça Eleitoral autorizar a filiação do empresário ao PRTB.

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A ministra Estela Aranha, relatora do caso no TSE, votou pela rejeição da candidatura de Marçal. Os ministros Nunes Marques, André Mendonça e Ricardo Bôas Villas Cueva seguiram o voto da relatoria.

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No mês anterior, o Ministério Público Eleitoral (MPE) solicitou que o TSE decidisse pela rejeição da candidatura do empresário, além de impedir a realização de campanhas eleitorais. O MPE ainda alega que a filiação de Marçal não foi realizada dentro do prazo legal.

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