Mendonça diz que dados de Vorcaro estão intocados e nega pedido de Zanin

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Relator do caso do Banco Master, o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) André Mendonça não atendeu a um pedido feito por seu colega Cristiano Zanin nesta sexta-feira (11) para liberar o acesso integral ao conteúdo de um dos celulares de Daniel Vorcaro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Mendonça afirmou que uma cópia de segurança dos dados extraídos do aparelho foi entregue, de forma voluntária pela corporação ao seu gabinete, mas que o material permanece lacrado e intocado. Já os dados originais, de acordo com o magistrado, estão sob custódia da PF em um depósito da instituição.

A resposta foi enviada após Zanin pedir para que seja liberada a mídia do aparelho do ex-banqueiro que foi apreendido pela Polícia Federal em novembro de 2025. O ministro disse que o material está diretamente relacionado ao caso e que a decisão do presidente da corte, Edson Fachin, para a quebra de sigilo já abrange o conteúdo.

Zanin argumentou que ter acesso à mídia servirá para permitir a apreciação "necessária e completa" do julgamento que tem sessão marcada para a próxima terça (15), quando o plenário deve analisar o relatório da PF que aponta Alexandre de Moraes como interlocutor do ex-banqueiro.

O julgamento pode resultar na abertura de uma investigação contra o ministro ou na anulação do documento que mostra diálogos entre ele e Vorcaro, conforme pedido feito pela PGR, em 1º de setembro.

Também nesta sexta, Fachin pediu ao relator que retire, em até 24 horas, o sigilo de todos os documentos que integram as investigações sobre o caso Master na corte.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ele atendeu a um pedido da PGR (Procuradoria-Geral da República), assinado pelo vice-procurador-geral Hindemburgo Chateaubriand, e a solicitações de Zanin e de Alexandre de Moraes -que mantinha relações com Vorcaro.