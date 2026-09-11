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SABATINA

'Uma hora a bola entra no gol', afirma Gabriel Azevedo

Candidato mostrou otimismo para crescer na intenção de voto até a eleição

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Alessandra Mello
Alessandra Mello
Repórter
Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas
11/09/2026 18:34

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Gabriel Azevedo em sabatina do Estado de Minas com a TV Alterosa
Gabriel Azevedo em sabatina do Estado de Minas com a TV Alterosa crédito: Jair Amaral/EM/D.A. Press

O candidato do MDB ao governo de Minas, Gabriel Azevedo, disse que seu principal desafio na disputa dessas eleições "é não fazer tudo pelo voto" e afirmou ainda que não pretende usar "a mídia social como picadeiro". Ele abriu nesta sexta (11/09) a série de entrevistas do Estado de Minas e TV Alterosa com os candidatos ao governo de Minas. 

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"Não vou comprar voto. Não vou despejar dinheiro no interior. Não vou em áreas que precisam muito do estado para fazer o velho assistencialismo. Não vou usar mídia social como picadeiro, com todo respeito aos artistas circenses, mas política não é entretenimento", afirmou.

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O candidato disse ainda que acredita na maturidade do eleitorado mineiro e que não pretende fazer promessas que não vai cumprir. 

"Eu posso até perder eleição, mas não perco o princípio. Eu posso até não me dar bem num pleito, mas vou conseguir sempre olhar para minha família, para meus amigos com o mesmo olhar de sempre. Não vou me ridicularizar. E, uma hora, a bola entra no gol", disse o candidato que aposta nos debates para conquistar o eleitor e se tornar mais conhecido.

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"A gente ainda tem pelo menos uns cinco debates até o final do processo e espero que (os adversários) não fujam. E tudo pode acontecer quando o eleitor se conectar ao processo eleitoral", defendeu.

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