Gabriel sobre Cleitinho: 'Filmar buraco não muda a vida das pessoas'

Durante sabatina do Estado de Minas com o Portal Uai e a TV Alterosa/SBT, nesta sexta-feira (11/9), o candidato ao governo de Minas Gerais Gabriel Azevedo (MDB) respondeu sobre a liderança do adversário Cleitinho Azevedo (Republicanos) nas pesquisas de intenção de voto e citou a atuação do senador nas redes sociais.

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Na pesquisa Quaest divulgada na terça-feira (8/9), Cleitinho lidera com 32%. O emedebista avalia: “É um personagem que está na mídia social há um tempo, que tem uma capacidade de cativar as pessoas e que é senador no meio do mandato. Nesse período teve a oportunidade de ser mais conhecido. Ele venceu uma eleição há 4 anos e vem nesses 4 anos se projetando. É normal”.

Gabriel pontuou 3% no levantamento. Ele atribui o índice ao desconhecimento que ainda tem frente aos eleitores, mas destaca como positiva a “pequeníssima rejeição”.

“Eu não fico nessa campanha falando de adversários. O que a gente quer é propor e propor bem. O que eu posso ter aqui como afirmação é que, em um governo como o nosso, não haverá apenas o filmar de um buraco. Isso não muda a vida das pessoas. Claro que você se soma à indignação. Mas você precisa resolver o buraco”, alfinetou.

Cleitinho ganhou reconhecimento nas redes sociais gravando vídeos com denúncias. Boa parte das publicações mostravam a situação precária das estradas de Minas Gerais, com buracos e falhas.

Plano para estradas

Para Gabriel Azevedo, “é pouco um político gravar o buraco”. “Você tem que ter um mapa com todas as rodovias estaduais, sobretudo. Mostrando em uma tela o que está ruim, o que não está bom. A MG-280 é toda de terra. Sai de São João para Viçosa, você anda no barro puro. Isso tem que estar mostrado no mapa para a imprensa acompanhar e para que você mostre o que está pior e melhorar”.

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O emedebista ainda defendeu a valorização dos engenheiros do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), a mudança do modelo de licitação por contrato, com priorização da manutenção, “e não a entrega do patrimônio para uma empresa que vai meter a mão no bolso do cara com pedágio”.

