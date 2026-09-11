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ELEIÇÕES 2026

Confira a agenda dos candidatos ao governo de Minas nesta sexta (11/9)

Candidatos têm dia de caminhadas, sabatinas e visitas

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AC
Arthur Colpa*
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Arthur Colpa*
Repórter
11/09/2026 10:08 - atualizado em 11/09/2026 10:08

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Candidatos participam de visitas, entrevistas, sabatinas e caminhadas nesta segunda-feira (31/8)
Candidatos participam de visitas, entrevistas, sabatinas e caminhadas nesta sexta-feira (11/9) crédito: Tom Molina/Agência Senado | Júnia Garrido/Band | Marcos Vieira, Edesio Ferreira e Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press

Os candidatos ao Palácio Tiradentes participam de entrevistas, visitas, sabatinas e caminhadas nesta sexta-feira (11/9). Confira as agendas:

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Alexandre Kalil (PDT)

11h30 - Entrevista à rádio Mucuri em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri.

12h30 - Visita à Feira Coberta de Teófilo Otoni.

14h30 - Entrevista à rádio 98.

15h30 - Visita ao Mercado Municipal de Teófilo Otoni.

17h - Entrevista à rádio Imigrantes.

Ben Mendes (Missão)

14h — Reunião com empresários na Associação Comercial e Industrial de Uberlândia (ACIUB), no Triângulo Mineiro.

16h — Entrevista ao "Regionalzão".

18h — Tour pela cidade de Uberlândia.

Cleitinho (Republicanos)

10h - Caminhada com eleitores em Itajubá, no Sul de Minas.

13h - Almoço com lideranças em Santa Rita do Sapucaí, no Sul de Minas.

15h - Caminhada com eleitores em Pouso Alegre, no Sul de Minas.

20h - Festa do Peão de Machado, no Sul de Minas.

Flávio Roscoe (PL)

9h - Gravação de conteúdo de campanha.

15h - "Bloquinho do 22" em Pirapora, no Norte de Minas.

19h - Caminhada com apoiadores em Montes Claros, no Norte de Minas.

20h - Visita à Feira Nacional da Indústria, Comércio e Serviços (FENICS) em Montes Claros.

Gabriel Azevedo (MDB)

8h30 – Participação no evento Pensando o Brasil, na Universidade FUMEC.

11h – Sabatina do jornal Estado de Minas.

13h – Gravação de conteúdo audiovisual.

16h30 – Agenda com a Associação Nacional dos Analistas Judiciários (ANAJUS).

17h – Deslocamento para Dionísio, região do Médio Piracicaba.

21h – Encontro com a vereadora Ivanise e lideranças de Dionísio.

Henrique Áreas (PCO)

Sem agenda de campanha.

Indira Xavier (UP)

6h45: Panfletagem na Estação do Move da R. Paraná

20h: Encontro com aliados em Poços de Caldas, no Sul de Minas.

Mateus Simões (PSD)

9h - Caminhada no mercado e centro de Taiobeiras, no Norte de Minas.

10h - Encontro com prefeitos em Taiobeiras.

12h15 - Encontro com prefeitos e lideranças em Jequitinhonha, no Vale do Jequitinhonha.

13h30 - Caminhada no Mercado de Jequitinhonha.

Patrus Ananias (PT)

13h – Sabatina do jornal O Tempo.

16h – Grande ato dos movimentos sociais no Viaduto Santa Tereza, em Belo Horizonte.

19h – Plenária Sul de Minas, em Poços de Caldas.

Rafael Duda (PSTU)

6h30 - Entrevista à Rede Globo.

7h - Panfletagem e caminhada na Praça 7 e Avenida Afonso Pena com militantes e apoiadores.

15h - Caminhada e panfletagem em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Túlio Lopes (PCB)

14h – Participação na manifestação dos trabalhadores do Sistema Estadual de Saúde, Fhemig e IPSEMG, na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte.

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*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos

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