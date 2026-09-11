Confira a agenda dos candidatos ao governo de Minas nesta sexta (11/9)
Candidatos têm dia de caminhadas, sabatinas e visitas
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Os candidatos ao Palácio Tiradentes participam de entrevistas, visitas, sabatinas e caminhadas nesta sexta-feira (11/9). Confira as agendas:
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Alexandre Kalil (PDT)
11h30 - Entrevista à rádio Mucuri em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri.
12h30 - Visita à Feira Coberta de Teófilo Otoni.
14h30 - Entrevista à rádio 98.
15h30 - Visita ao Mercado Municipal de Teófilo Otoni.
17h - Entrevista à rádio Imigrantes.
Ben Mendes (Missão)
14h — Reunião com empresários na Associação Comercial e Industrial de Uberlândia (ACIUB), no Triângulo Mineiro.
16h — Entrevista ao "Regionalzão".
18h — Tour pela cidade de Uberlândia.
Cleitinho (Republicanos)
10h - Caminhada com eleitores em Itajubá, no Sul de Minas.
13h - Almoço com lideranças em Santa Rita do Sapucaí, no Sul de Minas.
15h - Caminhada com eleitores em Pouso Alegre, no Sul de Minas.
20h - Festa do Peão de Machado, no Sul de Minas.
Flávio Roscoe (PL)
9h - Gravação de conteúdo de campanha.
15h - "Bloquinho do 22" em Pirapora, no Norte de Minas.
19h - Caminhada com apoiadores em Montes Claros, no Norte de Minas.
20h - Visita à Feira Nacional da Indústria, Comércio e Serviços (FENICS) em Montes Claros.
Gabriel Azevedo (MDB)
8h30 – Participação no evento Pensando o Brasil, na Universidade FUMEC.
11h – Sabatina do jornal Estado de Minas.
13h – Gravação de conteúdo audiovisual.
16h30 – Agenda com a Associação Nacional dos Analistas Judiciários (ANAJUS).
17h – Deslocamento para Dionísio, região do Médio Piracicaba.
21h – Encontro com a vereadora Ivanise e lideranças de Dionísio.
Henrique Áreas (PCO)
Sem agenda de campanha.
Indira Xavier (UP)
6h45: Panfletagem na Estação do Move da R. Paraná
20h: Encontro com aliados em Poços de Caldas, no Sul de Minas.
Mateus Simões (PSD)
9h - Caminhada no mercado e centro de Taiobeiras, no Norte de Minas.
10h - Encontro com prefeitos em Taiobeiras.
12h15 - Encontro com prefeitos e lideranças em Jequitinhonha, no Vale do Jequitinhonha.
13h30 - Caminhada no Mercado de Jequitinhonha.
Patrus Ananias (PT)
13h – Sabatina do jornal O Tempo.
16h – Grande ato dos movimentos sociais no Viaduto Santa Tereza, em Belo Horizonte.
19h – Plenária Sul de Minas, em Poços de Caldas.
Rafael Duda (PSTU)
6h30 - Entrevista à Rede Globo.
7h - Panfletagem e caminhada na Praça 7 e Avenida Afonso Pena com militantes e apoiadores.
15h - Caminhada e panfletagem em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
Túlio Lopes (PCB)
14h – Participação na manifestação dos trabalhadores do Sistema Estadual de Saúde, Fhemig e IPSEMG, na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte.
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*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos