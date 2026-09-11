Gabriel Azevedo lança carta ao público LGBTQIA+ sobre liberdade e igualdade

O candidato ao governo de Minas Gerais, Gabriel Azevedo (MDB), utilizou as redes sociais nesta sexta-feira (11/9) para publicar um vídeo e uma carta destinada ao público LGBTQIAPN+. Em ambos, o ex-presidente da câmara dos vereadores de Belo Horizonte falou sobre sua trajetória política e destacou as bandeiras de liberdade e igualdade para aqueles que fazem parte desta população.

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No início da gravação postada nas redes sociais, Gabriel reafirmou a própria orientação sexual, que afirma ser a bissexualidade, e criticou aqueles que acham que uma pessoa LGBTQIAPN+ não possa ocupar o governo de Minas.

"Eu sou o Gabriel, um homem bissexual, e eu quero ser governador de Minas Gerais. Tem gente que acha que isso é incompatível, certo? Em 2026, ainda há quem use a orientação sexual de alguém como argumento político. Gente, a minha orientação sexual não substitui o conjunto das minhas propostas e também não autoriza ninguém a apagar a minha história", afirma o candidato.

No vídeo, Gabriel diz que pode resumir o documento em algumas palavras: "proteger, cuidar, aprender e trabalhar". Dentre os tópicos defendidos pelo candidato, ele cita os 15 compromissos com o público LGBTQIAPN+ descritos na carta.

"Proteger quem perdeu a proteção dentro da própria casa, porque para muita gente em situação de vulnerabilidade, o primeiro lugar que deixa de ser seguro, infelizmente, é o próprio lar. Cuidar com atendimento digno, nome social respeitado, saúde sem estigma, promovendo esse envelhecimento que também acontece com essa população e com respeito à família", diz antes de completar:

"Aprender como uma palavra central, porque é o bullying e a chacota que faz muita gente sofrer e permanecer no 'armário'. E trabalhar, que é o que está por trás de autonomia, de verdade. Mas também tem a ver com o nosso trabalho, com governar direito, com orçamento transparente, com promoção de segurança, com cultura e esporte à comunidade", prometeu.

A carta de Gabriel ao grupo complementa o plano de governo publicado pelo candidato no início da campanha eleitoral, que não fazia menção aos LGBTQIAPN+.

Por fim, Gabriel defende a liberdade para as escolhas individuais e critica um estado que "dá palpite na vida dos outros". O candidato ainda diz que quer um estado que proteja o direito do eleitor de não gostar dele.

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"Eu não quero um estado que escolha como você deve viver. Eu quero um estado que proteja a sua liberdade de ser quem você é e inclusive, a liberdade de não gostar de mim. Pensa comigo, você quer mesmo viver num Estado que acha que tem o direito de opinar sobre como você vive? Que quer decidir em que você acredita, quem você ama, como você cria o seu filho? ", disse o candidato.