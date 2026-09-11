Polícia Federal investiga suspeito de ameaçar parlamentar mineira

A Polícia Federal (PF) cumpriu, nesta sexta-feira (11/9), um mandado de busca e apreensão no Bairro Jardim Felicidade, na Região Norte de Belo Horizonte, na residência de um indivíduo suspeito de ameaçar a integridade física de uma deputada estadual de Minas Gerais.

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Durante a ação, os policiais identificaram o homem, que não teve a identidade revelada, e apreenderam o aparelho de telefone celular do rapaz.

As investigações começaram após a denúncia da vítima sobre mensagens recebidas, em julho, com tons de ameaça à sua integridade física, acompanhados de seus dados pessoais. O autor das mensagens teria atrelado a intimidação à atuação política da parlamentar em seu mandato, nas mensagens.

Caso tenha a participação confirmada no crime, o investigado poderá responder por ameaça relacionada ao exercício da função parlamentar. A pena para a infração é de quatro anos de reclusão, além do pagamento de multa.

A identidade da deputada que sofreu as ameaças não foi revelada pela Polícia Federal.

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*Estagiário sob supervisão dos subeditores Humberto Santos e Thiago Prata