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AMEAÇAS

Polícia Federal investiga suspeito de ameaçar parlamentar mineira

Homem teria ameaçado agredir fisicamente a deputada e teve o celular apreendido

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AC
Arthur Colpa*
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Arthur Colpa*
Repórter
11/09/2026 12:15 - atualizado em 11/09/2026 13:21

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Policial federal
Policiais realizaram busca e apreensão na casa do indivíduo crédito: Divulgação/Polícia Federal

A Polícia Federal (PF) cumpriu, nesta sexta-feira (11/9), um mandado de busca e apreensão no Bairro Jardim Felicidade, na Região Norte de Belo Horizonte, na residência de um indivíduo suspeito de ameaçar a integridade física de uma deputada estadual de Minas Gerais.

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Durante a ação, os policiais identificaram o homem, que não teve a identidade revelada, e apreenderam o aparelho de telefone celular do rapaz.

As investigações começaram após a denúncia da vítima sobre mensagens recebidas, em julho, com tons de ameaça à sua integridade física, acompanhados de seus dados pessoais. O autor das mensagens teria atrelado a intimidação à atuação política da parlamentar em seu mandato, nas mensagens.

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Caso tenha a participação confirmada no crime, o investigado poderá responder por ameaça relacionada ao exercício da função parlamentar. A pena para a infração é de quatro anos de reclusão, além do pagamento de multa.

A identidade da deputada que sofreu as ameaças não foi revelada pela Polícia Federal.

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*Estagiário sob supervisão dos subeditores Humberto Santos e Thiago Prata 

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