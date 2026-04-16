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PRé-candidato À PRESIDÊNCIA

Flávio Bolsonaro posa para foto com Pablo Marçal

Inelegível após a eleição à Prefeitura de São Paulo em 2024, Marçal tenta reverter sua situação eleitoral para participar das eleições deste ano

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Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
16/04/2026 21:51

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Pablo Marçal, Guilherme Derrite e Flávio Bolsonaro
Pablo Marçal, Guilherme Derrite e Flávio Bolsonaro crédito: Instagram/Reprodução

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, apareceu em uma foto ao lado do empresário e influenciador Pablo Marçal (União Brasil).

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Inelegível após a eleição à Prefeitura de São Paulo em 2024, Marçal tenta reverter sua situação eleitoral para participar das eleições deste ano. Recentemente, trocou o PRTB pelo União Brasil e tem aparecido em publicidades do partido.

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Quem também aparece na foto com Flávio e Marçal é o deputado federal Guilherme Derrite (PP), pré-candidato ao Senado. Foi ele quem publicou a foto no Instagram e escreveu: “Dia de agenda muito produtiva”.

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