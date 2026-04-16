Se eleito, Flávio Bolsonaro não quer militares no governo

Flávio Bolsonaro tem dito a aliados que, se eleito presidente da República, não quer saber de militares em cargos no governo.

O pré-candidato do PL afirma que vai “prestigiar” as Forças Armadas, mas costuma repetir a frase de que “lugar de militar é no quartel”.

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Nos bastidores, Flávio também relata que aconselhava o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, de que misturar política com militares não daria certo.