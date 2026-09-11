Para a PF, Flávio Bolsonaro era 'interlocutor direto de Vorcaro'

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) teria se encontrado com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, em 20 de agosto de 2025. A reunião presencial teria ocorrido pouco mais de duas semanas antes de o senador cobrar o patrocínio para o filme “Dark Horse”.

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A informação consta em um relatório da Polícia Federal (PF) que se tornou público por decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF). O pedido para a liberação do documento foi feito pelo presidente da Corte, Edson Fachin.

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Dados do celular do banqueiro revelam que Vorcaro enviou um horário a Flávio para um "provável encontro presencial entre ambos". O senador respondeu em seguida: "a caminho". O contato seguinte aconteceu em 8 de setembro de 2025, quando Flávio enviou áudios questionando o atraso no pagamento.

Nas mensagens, o parlamentar demonstrou preocupação em não pagar o cachê do ator americano Jim Caviezel, intérprete do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no filme. A PF também registrou outras mensagens e ligações entre os dois para agendar novos encontros em setembro.

“Tais elementos indicam que Flávio não aparece apenas como terceiro mencionado em comunicações de outras pessoas, mas como interlocutor direto de Vorcaro em tratativas relacionadas ao financiamento da produção”, aponta um trecho do relatório.

Em maio deste ano, o senador já havia admitido um encontro com o banqueiro em São Paulo, em dezembro de 2025, quando usava tornozeleira eletrônica.

Operador de Vorcaro fechou delação

O operador do mercado financeiro Antonio Carlos Freixo Júnior, conhecido como “Mineiro”, confirmou à Procuradoria-Geral da República (PGR) ter feito sete transferências para o fundo Havengate. Em seu acordo de colaboração, ele detalhou que os repasses, que somam US$ 12,3 milhões, foram realizados a pedido de Daniel Vorcaro.

Mineiro também relatou aos investigadores ter efetuado entregas de dinheiro em espécie, inclusive em malas, a pessoas indicadas por Vorcaro, mas alegou desconhecer a finalidade dos valores. Os relatórios da PF mostram que o fundo Havengate, sediado nos EUA, ficou inativo por quatro anos até receber a primeira remessa de US$ 2 milhões em fevereiro de 2025.

Administrado pelo advogado Paulo Calixto, próximo do ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), o fundo foi usado para financiar o filme "Dark Horse". Uma das linhas de investigação apura se os repasses também serviram para custear o período de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos.

O filho do ex-presidente mudou-se para o Texas em fevereiro de 2025, alegando perseguição política. As parcelas para o Havengate foram pagas entre fevereiro e setembro daquele ano.

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O material da PF foi liberado por André Mendonça às vésperas de uma sessão do STF que decidirá sobre a validade de um relatório policial a respeito de mensagens trocadas entre Daniel Vorcaro e o ministro Alexandre de Moraes. A sessão pode resultar na abertura de uma investigação contra Moraes.