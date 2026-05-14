Flávio teria proposto levar Bolsonaro à casa de Vorcaro para ver filme
Nome do filme não é citado, mas é provável que se trate de "A Colisão dos Destinos", documentário sobre Bolsonaro que teve Mário Frias como produtor
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Em meio ao investimento de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, no filme “Dark Horse”, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) teria proposto levar o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), à casa do banqueiro para “assistirem juntos” a um documentário, conforme indicam mensagens obtidas pelo Intercept Brasil.
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Flávio intermediou o investimento de Vorcaro em “Dark Horse” filme biográfico sobre Bolsonaro, que tem o ator Jim Caviezel, de “A Paixão de Cristo”, como protagonista.
Em março de 2025, o deputado federal Mário Frias (PL-SP) pediu a Thiago Miranda, fundador e sócio do Portal Leo Dias, que falasse com o dono do Banco Master para viabilizar o encontro. Mensagens indicam que Flávio também queria marcar a reunião.
Miranda enviou a Vorcaro um print da conversa com Frias, que tinha escrito: “Irmão, vamos fazer a exibição do documentário na casa do D (Daniel Vorcaro) com JB (Jair Bolsonaro)”.
“Flávio e Mário me pediram isso. Querem levar o presidente na sua casa para assistirem juntos com você o documentário”, completou Thiago Miranda. Nas mensagens, o nome do filme não é citado, mas é provável que se trate de “A Colisão dos Destinos”, documentário sobre Bolsonaro que teve Frias como produtor.
Vorcaro topou: “Vamos marcar sim”. Os registros obtidos pelo Intercept Brasil não permitem concluir se o encontro de fato ocorreu. Ao site, Flávio disse que a reunião não aconteceu e negou ter “papel na organização de qualquer exibição”.
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Flávio Bolsonaro e Vorcaro
Na quarta-feira (13), o Intercept Brasil revelou troca de mensagens entre Flávio e Vorcaro, em que o senador cobra repasses do banqueiro para custear a produção de “Dark Horse”.
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Os diálogos revelam uma relação próxima entre os dois, que se chamam de “irmão” e prometem cumplicidade. “Irmão, estou e estarei contigo sempre, não tem meia conversa entre a gente”, escreveu Flávio em novembro do ano passado, um dia antes de Vorcaro ser preso pela Polícia Federal.