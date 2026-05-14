Flávio Bolsonaro nega que dinheiro de Vorcaro tenha sido repassado a Eduardo

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) negou, em entrevista à Globonews nesta quinta (14), que o dinheiro enviado por Daniel Vorcaro tenha sido repassado para o irmão Eduardo, que está nos Estados Unidos. “Todos os recursos que foram aportados neste fundo, que é específico para a produção deste filme, foram utilizados integralmente”, defendeu.

O senador informou que tinha a função de buscar investidores para o longa "Dark Horse", que conta a história de seu pai, Jair Bolsonaro. "Minha participação foi colocar de pé um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, meu pai, uma pessoa que está passando por uma grande perseguição e foi vítima de uma farsa por meio de uma corte, e é meu sonho fazer com que a história de vida dele, que é emocionante, seja uma homenagem em forma de filme".

Flávio Bolsonaro disse ainda que todos os recursos foram aportados no filme e negou que o dinheiro tenha sido utilizado para auxiliar seu irmão, Eduardo.

O ex-deputado Eduardo Bolsonaro está morando nos EUA desde fevereiro de 2025. Ele tem recebido políticos da direita e se reunido com lideranças internacionais.

Contato com Vorcaro

Flávio Bolsonaro também informou durante a entrevista que não possui amizade com Daniel Vorcaro e que manteve com o banqueiro apenas relações profissionais ligadas ao filme. "As conversas mostram isso", explicou o senador.

No entanto, ao ser perguntado sobre as expressões de proximidade reveladas pelo áudio vazado, como "meu irmão", o senador se defendeu explicando se tratar da linguagem coloquial carioca e não uma revelação de intimidade com Vorcaro.

Áudio revelou pedido de R$ 134 milhões

Na última quarta (13), o site Intercept Brasil divulgou um áudio entre Flávio Bolsonaro e o banqueiro dono do Master, Daniel Vorcaro. Na conversa, o senador cobra R$ 134 milhões para a produção do filme "Dark Horse", sobre Jair Bolsonaro.

A conversa, publicada pelo portal Intercept Brasil, ocorreu em novembro do ano passado, um dia antes de Vorcaro ser preso pela Polícia Federal por envolvimento em um megaesquema de corrupção que envolve pagamento de propina, lavagem de dinheiro e lobby no setor político, de mídia e econômico. O empresário foi detido tentando fugir do país.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"Irmão, estou e estarei contigo sempre, não tem meia conversa entre a gente. Só preciso que me dê uma luz! Abs!", diz Flávio na mensagem.