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Lula sobre conversas de Flávio e Vorcaro: ‘Caso de polícia’

Presidente evitou se posicionar sobre vazamento de conversas do seu principal adversário na disputa presidencial durante evento na Bahia nesta quinta (14/5)

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Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
14/05/2026 18:55

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Lula em fábrica da Petrobras em Camaçari (BA)
Durante visita à fábrica da Petrobras em Camaçari (BA), presidente Lula foi perguntado sobre a relação entre Flávio Bolsonaro e o banqueiro Daniel Vorcaro: "Não vou comentar. É caso de polícia, não é meu. Eu não sou policial", disse o petista crédito: SEAUD/PR

O presidente Lula (PT) se esquivou e evitou comentar sobre as conversas reveladas pelo Intercept Brasil entre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

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O petista visitou a fábrica de fertilizantes da Petrobras em Camaçari, na Bahia, nesta quinta-feira (14/5), e, ao fim do evento, foi perguntado sobre Flávio Bolsonaro, que deve ser seu principal adversário na disputa presidencial.

"Não vou comentar. É caso de polícia, não é meu. Eu não sou policial, não sou procurador-geral. O caso dele é de polícia. Tem algum delegado aqui? Não tem. Então, vá na primeira delegacia da Polícia Federal e pergunte como vai ser tratado o caso dele", respondeu Lula.

“O meu caso é tratar do povo brasileiro, é tratar da Petrobras, tratar do emprego. É isso. Um beijo no coração para vocês”, completou, ao encerrar a fala em Camaçari.

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Flávio Bolsonaro e Vorcaro

O site Intercept Brasil divulgou a troca de mensagens entre o senador e o banqueiro, em que há um áudio em que Flávio cobra R$ 134 milhões que pagariam a produção do filme “Dark Horse”, que conta a história de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

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Os diálogos revelam relação próxima entre os dois, que se chamam de “irmão” e prometem cumplicidade. “Irmão, estou e estarei contigo sempre, não tem meia conversa entre a gente”, escreveu Flávio Bolsonaro, em novembro do ano passado, um dia antes de Vorcaro ser preso pela Polícia Federal.

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