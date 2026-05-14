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Banco Master

Novo diz que doação recebida de pai de Vorcaro de R$ 1 milhão foi legal

Diretório mineiro defende ainda a instalação da CPI do Master. Doação feita nas eleições de 2022 foi revelada por Eduardo Bolsonaro em embate com Zema

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Alessandra Mello
Alessandra Mello
Repórter
Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas
14/05/2026 16:09

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presidente estudual do partido novo, Christopher Laguna
Presidente estadual do Partido Novo, Christopher Laguna, afirmou, em nota, que defende a continuidade das investigações em curso devido a "gravidade e relevância" dos fatos crédito: Divulgação

O Partido Novo em Minas Gerais defendeu, em nota, a doação de R$ 1 milhão feita pelo empresário Henrique Vorcaro, pai do banqueiro Daniel Vorcaro, ao diretório da legenda no estado. Os recursos foram repassados em 2022, ano em que Romeu Zema (Novo) se reelegeu governador de Minas Gerais.

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“É pública, e devidamente registrada nas prestações de contas do partido, a doação feita por Henrique Vorcaro ao partido nas eleições de 2022. Na época, as ilegalidades do Banco Master ainda não eram conhecidas. Desde que o caso veio à tona, o partido e sua bancada no Congresso têm criticado e atuado nas investigações dos escândalos em que o banco está envolvido”, diz a nota, assinada pelo presidente da legenda no estado, Christopher Laguna.

O dirigente também defende a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) e a continuidade das investigações em curso devido à “gravidade e relevância” dos fatos.

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A doação ganhou repercussão após ser resgatada pelo ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) em publicação no X, antigo Twitter, em meio ao embate entre integrantes da família Bolsonaro e Zema (Novo). O ex-governador , que deixou o cargo em março para disputar a Presidência da República, criticou o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), após o vazamento do áudio em que ele pede dinheiro para Daniel Vorcaro para patrocinar um filme sobre seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Eduardo Bolsonaro retrucou divulgando a doação e chamando o ex-governador de "baixo".

A nota diz ainda que o partido “jamais escondeu a origem de suas doações e tampouco condiciona sua atuação política aos interesses dos milhares de doadores que contribuem voluntariamente para o partido”. O texto também afirma que o partido tem “independência absoluta”, “coragem” e “compromisso com a legalidade” para denunciar qualquer indício de irregularidade. “Independente (sic) de quem esteja envolvido”.

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Zema também divulgou mais cedo uma nota no mesmo tom do Partido Novo. De acordo com ele, “nenhum centavo entrou” em sua campanha. “O dinheiro doado foi para o partido, não para mim. Nenhum centavo entrou na minha campanha. A doação para o partido foi em 2022, quando não havia nem mesmo suspeita contra Vorcaro. A PF só iniciou as investigações sobre o Banco Master em 2024”, afirmou.

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