Nova delação de Vorcaro cita Flávio e filme sobre Bolsonaro, diz site

A nova proposta de delação premiada enviada pelo banqueiro Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, à Polícia Federal e à Procuradoria-geral da República (PGR) inclui citação ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e a negociação sobre o investimento em “Dark Horse”, cinebiografia sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A informação foi divulgada pelo blog da jornalista Débora Bergamasco na CNN. Segundo fontes dela, o episódio consta no material enviado pela defesa de Vorcaro entre segunda (1º/6) e terça-feira (2/6).

O banqueiro teria narrado à PF e à PGR pedidos e cobranças de Flávio e os repasses ao filme, que totalizaram cerca de R$ 61 milhões.

Há duas semanas, uma proposta de delação de Vorcaro foi rejeitada pela PF, que entendeu que o ex-dono do Master omitiu informações.

Vorcaro e Flávio Bolsonaro

Pré-candidato à Presidência, Flávio negociou com o banqueiro o investimento de R$ 134 milhões na produção de Dark Horse, conforme mensagens reveladas pelo Intercept Brasil. Em meio à crise do Master, cerca de R$ 61 milhões de fato foram repassados.

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As conversas revelam relação íntima entre os dois, que se chamavam de “irmão” e prometiam cumplicidade. Pouco depois, Flávio admitiu que ainda se encontrou com o banqueiro no fim de 2025, após ele ter sido preso pela primeira vez. Segundo o senador, a reunião foi para “colocar um ponto final” nos negócios entre eles.

