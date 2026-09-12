Casa que recebeu festa de Vorcaro esclarece aluguel do espaço

O Madame Underground Club, casa que recebeu festa de halloween do banqueiro Daniel Vorcaro com autoridades em São Paulo, se pronunciou sobre o caso nesta sexta-feira (11/9). O evento aconteceu em outubro de 2023.

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Em nota de esclarecimento divulgada nas redes sociais, a diretoria do Madame repudia a associação da marca ao episódio político e explica que as instalações da casa ficam disponíveis para locações diversas e fora da programação tradicionalmente ocupada por festas ligadas ao público alternativo.

“O Madame Underground Club é um espaço estritamente comercial e artístico. A locação de suas instalações para eventos privados não representa apoio, participação ou envolvimento do clube com atividades, posicionamentos ou condutas dos respectivos contratantes e convidados”, diz o comunicado.

A casa de festas também afirma que o espaço foi locado para uma agência de eventos terceirizada, sem que houvesse negociação direta entre a administração e qualquer um dos envolvidos na festa promovida por Vorcaro.

Do punk ao Master, a história do Madame

Localizado na rua Conselheiro Ramalho do bairro Bela Vista, o casarão de visual dark faz parte da história da cultura alternativa de São Paulo. Inaugurado em 1983 como Madame Satã, o lugar foi palco de shows de bandas punk e grupos que marcaram o rock nacional, como Legião Urbana, Ira!, Fellini e Plebe Rude.

Após fechar em 1993, o Madame só reabriu as portas em 2012, com o nome Madame Underground Club. Atualmente, a programação do local conta com festas de discotecagem de música alternativa e os tradicionais shows de rock que deram fama à casa. Na página do Instagram, o Madame divulgam a agenda de festas tributo à bandas como Joy Division e Devo.

No entanto, no halloween de 2023 o público do espaço mudou de fãs de bandas góticas e new wave para autoridades ligadas ao banqueiro Daniel Vorcaro. Pivô do escândalo do Banco Master, ele organizou uma festa com a participação de políticos e empresários, além de acompanhantes femininas apelidadas de "suíças", como consta em relatório da Polícia Federal.

Nomes importantes de música eletrônica estiveram presentes, como Vintage Culture e Swedish House Mafia. De acordo com as investigações, Vorcaro recebeu os convidados fantasiado de Drácula, com direito à maquiagem e capa preta.

Quem é Madame Satã?

O nome da casa faz referência ao capoeirista João Francisco dos Santos, conhecido como Madame Satã, que se tornou um dos maiores ícones da vida boêmia do Rio de Janeiro na primeira metade do século XX.

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Negro e assumidamente gay, Madame Satã ficou conhecido pelos conflitos com a polícia que o levaram à prisão diversas vezes, além de participações em peças de teatro. O eterno marginal do bairro carioca da Lapa teve a história contada no longa Madame Satã, de 2002, estrelado por Lázaro Ramos.