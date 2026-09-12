Cunhado de Vorcaro vendeu imóvel a advogado envolvido em fraude no INSS

FOLHAPRESS - Fabiano Zettel, cunhado e operador financeiro do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, teve um prejuízo de R$ 2 milhões ao vender um apartamento em São Paulo para o advogado Willer Tomaz, alvo da Polícia Federal (PF) na investigação sobre fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).



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O imóvel, que tem 158 m², com três vagas de garagem, fica em um condomínio de luxo na Vila Nova Conceição, em São Paulo, de acordo com a escritura da transação. Ele foi comprado por Zettel em 17 de abril de 2025, por R$ 5,5 milhões, do casal David e Bianca Python, que não responderam aos contatos da reportagem.

A defesa de Zettel não quis se manifestar.

O cunhado de Vorcaro nunca morou no imóvel. Em 10 de fevereiro de 2026, menos de um ano depois, Zettel vendeu o apartamento para uma empresa de Willer Tomaz, a WT Administração de Imóveis e Bens, por R$ 3,5 milhões.

Em troca da propriedade, o advogado pagou R$ 2 milhões à vista e três parcelas mensais de R$ 500 mil cada, iniciadas em 10 de março e encerradas em 10 de maio deste ano.

"O imóvel foi adquirido por intermédio de corretores, em negociação de mercado, com todas as certidões negativas do bem e do vendedor e sem qualquer restrição ou apontamento. Preço e forma de pagamento são exatamente os que constam da escritura pública, documento que registra a operação de forma integral e transparente", afirma nota enviada por Willer Tomaz.

O advogado acrescentou ainda que "não conhece Fabiano Zettel nem Daniel Vorcaro e jamais manteve relação pessoal ou comercial com eles ou com qualquer pessoa a eles ligada". "Seu escritório, ao contrário, atua em causas com interesses diretamente contrários aos do Banco Master", afirma a nota.

O cunhado de Vorcaro chegou a ter prisão temporária decretada em janeiro deste ano, mas foi liberado. Em 4 de março, ele foi novamente preso pela Polícia Federal, dessa vez de forma preventiva, por sua participação nas supostas fraudes de Daniel Vorcaro. Ele continua preso.

Apartamento

A venda do apartamento não é a primeira ligação entre Willer Tomaz e Vorcaro. O advogado teve um imóvel e aeronaves administrados pela Prime You, empresa de compartilhamento de bens de luxo que tinha Vorcaro como sócio.

De acordo com o G1, Willer emprestou um avião operado pela empresa ao ex-governador do Rio de Janeiro Claudio Castro, que viajou na aeronave para ver a final da Libertadores de 2025.

Vorcaro deixou a sociedade na Prime em setembro de 2025, quando vendeu sua participação para o fundo MM1010, administrado pela Trustee, que atuava como prestadora de serviços para o Master e aparece em diferentes investigações ligadas ao ex-banqueiro. A Trustee foi liquidada pelo Banco Central em 3 de setembro.

Willer Tomaz afirma que não tem mais bens sob administração da Prime You.

Nos dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), porém, ainda consta um helicóptero dele operado pela Prime You.

Willer mantinha aeronaves sob administração da Prime You, apesar de ser proprietário de duas empresas de táxi aéreo (aviação executiva), a Jet Line e a Ícaro.

O advogado também possui cotas de uma casa em Angra dos Reis (RJ) administrada pela Prime You, de acordo com reportagem do ICL. A casa foi utilizada pelo candidato do PL à Presidência da República, Flávio Bolsonaro, para celebrar, neste ano, o aniversário de sua filha.

"Willer Tomaz nunca foi sócio da Prime Aviation nem titular de aeronave em seu nome. Detém apenas participação minoritária em estrutura de propriedade compartilhada, cuja gestão operacional e registro são exclusivos da Prime -- o que explica as informações da Anac. Diante da exposição envolvendo a empresa, levou a questão à arbitragem para encerrar a relação", afirma a nota enviada pelo advogado à reportagem.

Polícia Federal

O advogado é alvo da PF devido às suas relações com o senador Weverton Rocha (PDT-MA), investigado por suposta participação nas fraudes em benefícios do INSS.

De acordo com os investigadores, Willer era o "hub financeiro, patrimonial e logístico" de Weverton.

O senador vivia em Brasília em uma casa de R$ 6 milhões, que no papel pertence à WT Administração de Imóveis e Bens, de Willer Tomaz, mesma empresa que comprou o apartamento de Zettel em São Paulo. Weverton deixou o imóvel no primeiro semestre deste ano.

A PF diz que o senador participou das tratativas para a aquisição da casa, mas que a compra foi formalizada pela WT Administração de Imóveis e Bens. Por isso, é o nome da empresa de Willer Tomaz que está na escirtura do imóvel, que não cita o senador, segundo os investigadores.

A PF também aponta que a mulher de Weverton, Samya Rocha, teria recebido valores superiores a R$ 11 milhões de empresas relacionadas ao advogado. Na época da operação, o senador afirmou que todas as movimentações mencionadas decorrem de atividades profissionais e empresariais regulares, devidamente declaradas à Receita Federal.

Willer Tomaz mantém relações com parlamentares de diferentes espectros políticos. Embora seja conhecido pela proximidade com Weverton e com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), também tem interlocução com integrantes da base do governo Lula (PT).

Zettel é apontado pela PF como o principal operador financeiro de Vorcaro. Segundo as investigações, ele recebeu R$ 485 milhões da Super Empreendimentos, empresa suspeita de ter sido usada para pagar a suposta milícia privada de Vorcaro e também fazer pagamentos a agentes públicos.

Ele é casado com a irmã de Vorcaro, Natalia Zettel, e foi formalmente diretor da Super Empreendimentos.

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Colaborou Mariana Zylberkan