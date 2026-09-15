Julgamento de Alexandre de Moraes: assista à sessão do STF ao vivo

O Supremo Tribunal Federal (STF) terá uma sessão extraordinária na manhã desta terça-feira (15/9) para analisar a possibilidade de abertura de investigação contra o ministro Alexandre de Moraes por sua relação com o banqueiro Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master.

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Os 10 ministros se reúnem em plenário a partir das 10h. A sessão será transmitida ao vivo pelo canal do STF no YouTube, pela TV Justiça e pela Rádio Justiça.

Julgamento de Alexandre de Moraes

Antes de analisar a possibilidade de um processo contra Moraes, a Corte vai avaliar se André Mendonça agiu legalmente na relatoria do caso Master, principalmente ao solicitar à Polícia Federal (PF) um relatório sobre a troca de mensagens entre Moraes e Vorcaro.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestou pela nulidade da investigação e tende a se posicionar contra um processo contra Moraes. O procurador-geral Paulo Gonet considerou que Mendonça não deveria ter solicitado a apuração sem pedido do Ministério Público ou da Polícia Federal.

Presidente do Supremo, Edson Fachin será o primeiro a votar, por ter assumido a relatoria do caso no último sábado (12), em meio à tentativa de controlar a crise na Corte. O posicionamento é considerado crucial para o resultado do julgamento, já que Fachin é visto como independente dos grupos formados no STF, assim como Cármen Lúcia.

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Flávio Dino, Cristiano Zanin e Gilmar Mendes parecem mais inclinados a apoiar Moraes. Nunes Marques e Luiz Fux tendem a ficar ao lado de André Mendonça.