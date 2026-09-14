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SUPREMA CRISE

PF entrega celular de Vorcaro para Zanin e Gilmar Mendes no STF

Nesta terça-feira (15/9), o plenário do STF deve analisar o relatório da PF que aponta Alexandre de Moraes como interlocutor do ex-banqueiro

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JM
JOSÉ MARQUES
JM
JOSÉ MARQUES
Repórter
14/09/2026 11:50

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O apoio silencioso a Gilmar Mendes
Gilmar Mendes vai analisar o conteúdo do celular de Daniel Vorcaro crédito: Antonio Augusto

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal entregou o conteúdo integral do celular do ex-banqueiro Daniel Vorcaro aos gabinetes dos ministros Cristiano Zanin e Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

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Inicialmente, Zanin havia ordenado à PF que os dados fossem remetidos ao gabinete nesse domingo (13/9) até as 23h. O ministro Gilmar Mendes também enviou ofício à PF no mesmo sentido no domingo.

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O posicionamento de Zanin e Gilmar Mendes foi mais um capítulo da crise sem precedentes dentro do STF, protagonizada pelos ministros André Mendonça e Alexandre de Moraes. As investigações sobre o Banco Master são o pano de fundo das tensões.

 

No ofício no qual fez a determinação à PF, Zanin afirma que "não existe hierarquia entre os ministros do Supremo Tribunal Federal".

Antes, o ministro André Mendonça, também do STF, se posicionou contra a abertura da íntegra das informações do celular de Vorcaro - para ele, isso poderia tumultuar a sessão desta terça-feira (15/9), que vai julgar as mensagens entre o ex-banqueiro e o ministro Alexandre de Moraes

Zanin, por sua vez, disse que o acesso ao conteúdo é imprescindível para que ele forme sua convicção para o julgamento de terça, "independentemente de outras implicações que o material possa indicar".

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Na terça-feira, o plenário do STF deve analisar o relatório da PF que aponta Alexandre de Moraes como interlocutor do ex-banqueiro. O julgamento pode resultar na abertura de uma investigação contra o ministro ou na anulação do documento que mostra diálogos entre ele e Vorcaro, conforme pedido feito pela PGR (Procuradoria-Geral da República), em 1º de setembro.

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