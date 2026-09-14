PF entrega celular de Vorcaro para Zanin e Gilmar Mendes no STF

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal entregou o conteúdo integral do celular do ex-banqueiro Daniel Vorcaro aos gabinetes dos ministros Cristiano Zanin e Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Inicialmente, Zanin havia ordenado à PF que os dados fossem remetidos ao gabinete nesse domingo (13/9) até as 23h. O ministro Gilmar Mendes também enviou ofício à PF no mesmo sentido no domingo.

O posicionamento de Zanin e Gilmar Mendes foi mais um capítulo da crise sem precedentes dentro do STF, protagonizada pelos ministros André Mendonça e Alexandre de Moraes. As investigações sobre o Banco Master são o pano de fundo das tensões.





No ofício no qual fez a determinação à PF, Zanin afirma que "não existe hierarquia entre os ministros do Supremo Tribunal Federal".

Antes, o ministro André Mendonça, também do STF, se posicionou contra a abertura da íntegra das informações do celular de Vorcaro - para ele, isso poderia tumultuar a sessão desta terça-feira (15/9), que vai julgar as mensagens entre o ex-banqueiro e o ministro Alexandre de Moraes

Zanin, por sua vez, disse que o acesso ao conteúdo é imprescindível para que ele forme sua convicção para o julgamento de terça, "independentemente de outras implicações que o material possa indicar".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Na terça-feira, o plenário do STF deve analisar o relatório da PF que aponta Alexandre de Moraes como interlocutor do ex-banqueiro. O julgamento pode resultar na abertura de uma investigação contra o ministro ou na anulação do documento que mostra diálogos entre ele e Vorcaro, conforme pedido feito pela PGR (Procuradoria-Geral da República), em 1º de setembro.