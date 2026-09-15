Conversas de Vorcaro citam filho de Nunes Marques e pagamento de R$ 500 mil

O conteúdo integral do celular de Daniel Vorcaro, entregue a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) na segunda-feira (14/9), revela diálogos nos quais o ex-banqueiro e um ex-diretor do Banco Master tratam de pagamentos que seriam destinados ao advogado Kevin Marques, filho do ministro Kassio Nunes Marques.

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As conversas indicam que os valores passariam pela Consult Inteligência Tributária. Em uma das mensagens, Luiz Rennó, então diretor jurídico do Master, menciona um pagamento mensal de R$ 500 mil. Procurado, o ministro Kassio Nunes Marques não se manifestou. A assessoria do filho do magistrado afirma, por meio de nota, que "o advogado Kevin Marques não prestou serviço ao banco Master nem recebeu dinheiro do banqueiro Daniel Vorcaro".

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"Como informado anteriormente, Marques recebeu R$ 281,6 mil da Consult, empresa à qual prestou serviços jurídicos especializados na área tributária administrativa. A atuação profissional do advogado em favor da Consult não tem qualquer relação com o Supremo Tribunal Federal."

O teor das mensagens deve entrar nas discussões da sessão desta terça-feira (15) do STF, que analisará a abertura, ou não, de uma investigação contra o ministro Alexandre de Moraes por suposto envolvimento com Vorcaro.

A avaliação entre ministros é de que Moraes deve receber o mesmo tratamento e o benefício da dúvida concedido a outros integrantes da Corte que apareceram, direta ou indiretamente, nas conversas do ex-banqueiro, inclusive nos casos em que familiares foram mencionados.

A primeira mensagem localizada no conteúdo do celular envolvendo o filho de Nunes Marques é de 1º de outubro de 2024. Na ocasião, Rennó informa a Vorcaro sobre uma decisão do STF favorável a empresas do setor sucroalcooleiro, que reconhecia a responsabilidade da União por prejuízos provocados a usinas nas décadas de 1980 e 1990.

A decisão poderia resultar no pagamento de indenizações bilionárias pela União às empresas. Vorcaro mantinha negócios e interesses no setor. Votaram a favor da tese os ministros Edson Fachin, Dias Toffoli e Kassio Nunes Marques. Gilmar Mendes e André Mendonça ficaram vencidos. Logo depois de informar Vorcaro sobre o resultado no STF, Rennó encaminha uma captura de tela com os contatos de Kevin Marques. Abaixo, escreve: "Dominado aqui".

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"Dos pagamentos essenciais está faltando a Consult", afirma. Na sequência, o então diretor jurídico encaminha novamente a captura de tela com os contatos de Kevin Marques e acrescenta: "Aqui. Esse aí. Único 'meu' que faltou".