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CRISE NO STF

Nunes Marques avalia não votar em sessão sobre Moraes após mensagens de Vorcaro citarem filho

STF analisa mensagens que indicam repasses de R$ 500 mil mensais; ministro avalia declarar impedimento em sessão inédita sobre o caso no tribunal

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AP
ANA POMPEU E LUÍSA MARTINS
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ANA POMPEU E LUÍSA MARTINS
Repórter
15/09/2026 11:22

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O ministro do STF Kassio Nunes Marques
O ministro do STF Kassio Nunes Marques crédito: Gustavo Moreno/STF

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro Kassio Nunes Marques, do STF (Supremo Tribunal Federal), avalia se participará da sessão inédita desta terça-feira (15) sobre o relatório da Polícia Federal sobre as mensagens de Daniel Vorcaro a Alexandre de Moraes. O magistrado vai definir se se declara impedido de julgar o caso depois de novos diálogos citarem pagamentos a seu filho.

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Eles seriam feitos por meio da Consult Inteligência Tributária. As mensagens foram trocadas entre Luiz Rennó, então diretor jurídico do Banco Master, e o ex-banqueiro. Nelas, Rennó fala em pagamentos mensais de R$ 500 mil.

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A assessoria do filho do magistrado afirma por meio de nota que "o advogado Kevin Marques não prestou serviço ao banco Master nem recebeu dinheiro do banqueiro Daniel Vorcaro. Como informado anteriormente, o advogado Kevin Marques recebeu R$ 281,6 mil da Consult, empresa à qual prestou serviços jurídicos especializados na área tributária administrativa. A atuação profissional do advogado Kevin Marques em favor da Consult não tem qualquer relação com o Supremo Tribunal Federal".

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