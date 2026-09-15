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Fachin lê defesa de Moraes: 'Diálogos fantasiosos'

Na defesa apresentada por Moraes e lida por Fachin em seu relatório, o ministro afirma que mensagens suas a Vorcaro nunca existiram e que os diálogos seriam fantasiosos

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AJ
ANNA JÚLIA LOPES
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ANNA JÚLIA LOPES
Repórter
15/09/2026 12:00 - atualizado em 15/09/2026 12:01

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Ministro Alexandre de Moraes em sessão plenária do STF
'O ministro Alexandre de Moraes (foto) ainda aponta que não há no documento prova da infração penal, não há contato com autoridade, nem com o procurador-geral da República, nem com o diretor da Polícia Federal', disse Fachin. crédito: Sophia Santos/STF

FOLHAPRESS  O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, leu na sessão desta terça-feira (15/9) a defesa do ministro Alexandre de Moraes, apontado por relatório da Polícia Federal (PF) como possível interlocutor do banqueiro Daniel Vorcaro.

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Na defesa apresentada por Moraes e lida por Fachin em seu relatório, o ministro afirma que mensagens suas a Vorcaro nunca existiram e que os diálogos seriam fantasiosos.

"Quanto aos diálogos, afirmou serem mensagens minhas que nunca existiram. Diálogos fantasiosos", diz a defesa escrita por Moraes.

"O ministro Alexandre de Moraes ainda aponta que não há no documento prova da infração penal, não há contato com autoridade, nem com o procurador-geral da República, nem com o diretor da Polícia Federal", acrescentou Fachin.

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'Muito complexo para terminar hoje', diz Gilmar à emissora

O ministro Gilmar Mendes, último a votar na sessão desta terça (15/9) no STF, disse à emissora CNN Brasil que o tema em análise é "muito complexo" para que seja resolvido hoje.

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"Vamos aguardar os desdobramentos, mas é tudo muito complexo para terminar hoje", afirmou o ministro. Há expectativa de que Gilmar peça vista e paralise o julgamento sobre Moraes por 90 dias.

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