Grave acidente na BR-116: batida mata 5 e deixa 9 feridos
Acidente aconteceu no Trevo de Cariri, próximo à divisa de Minas com a Bahia; rodovia chegou a ser totalmente interditada
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Uma colisão envolvendo um ônibus e uma carreta deixou cinco pessoas mortas e pelo menos nove feridas na noite dessa terça-feira (15/9), na BR-116, em Cachoeira de Pajeú, no Vale do Jequitinhonha.
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Segundo informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 20h30, no km 24 da rodovia, no entroncamento conhecido como Trevo de Cariri, próximo à divisa de Minas Gerais com a Bahia.
Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram mobilizadas para o atendimento às vítimas.
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Por volta das 21h45, a BR-116 permanecia interditada nos dois sentidos e ainda não havia previsão de liberação. Conforme atualização da PRF, a pista foi liberada às 0h35 desta quarta-feira (16/9).
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Até o momento, não foram divulgadas as identidades das cinco vítimas que morreram nem informações detalhadas sobre o estado de saúde dos feridos.
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As circunstâncias da colisão ainda serão apuradas. A ocorrência permanece em atendimento.