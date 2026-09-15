Acidente grave entre ônibus e caminhão interdita BR-116, em MG; há vítimas

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Um acidente envolvendo um ônibus e um caminhão provocou a interdição total de um trecho da BR-116 na noite desta terça-feira (15), em Cachoeira de Pajeú, no Norte de Minas. A ocorrência foi registrada na altura do km 25 da rodovia, no entroncamento conhecido como Trevo de Cariri, próximo à divisa com a Bahia.

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Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta das 21h45, a rodovia estava totalmente interditada nos dois sentidos, sem previsão de liberação. Além dos bombeiros, a Polícia Militar e ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estão no local.

A imprensa local fala que há mortos. Até a publicação desta matéria, as assessorias do Corpo de Bombeiros e da PRF não haviam confirmado a informação. Equipes estão no local.

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Até a publicação desta matéria, não haviam sido divulgados detalhes oficiais sobre o número de vítimas, a gravidade dos ferimentos ou a dinâmica da colisão. A ocorrência está em andamento