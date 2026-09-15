Mineradora fará simulado de emergência em barragens na Grande BH
Ação atingirá 22 bairros do município de Nova Lima; antes da atividade, moradores participarão de reunião
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A mineradora Vale realizará um simulado de segurança de barragens na Mina de Águas Claras (MAC), em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na próxima quarta-feira (23/9), às 11h. Durante o exercício, as sirenes de emergência serão acionadas, e os moradores da Zona de Autossalvamento (ZAS) das barragens 5-MAC, 6, 7A e 7B, que inclui 22 bairros do município, serão orientados sobre os procedimentos de segurança.
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Durante o simulado, os moradores deverão seguir as rotas de fuga sinalizadas até os pontos de encontro. Participarão do simulado moradores dos seguintes bairros:
- Alvorada,
- Boa Vista,
- Bonfim,
- Cabeceiras,
- Cariocas,
- Cascalho,
- Centro,
- Cristais,
- Cruzeiro,
- Galo,
- Matadouro,
- Mingu,
- Olaria,
- Oswaldo Barbosa Pena,
- Parque Santo Antônio,
- Retiro,
- Rosário,
- Vila Lacerda,
- Vila Operária,
- Vila Padre Valeriano,
- Vila Passos,
- Vila São Luiz.
De acordo com a Vale, a ação permitirá testar os sistemas de alerta e os protocolos de resposta previstos no Plano de Ação de Emergência para Barragens de Mineração (PAEBM), além de treinar a população sobre os procedimentos de autoproteção.
Preparação
Uma semana antes do simulado, às 19h desta quarta-feira (16/9), será realizada uma reunião na Escola Estadual Augusto de Lima, no Bairro Bom Jardim, em Nova Lima. Durante o encontro, representantes das Defesas Civis dos municípios de Nova Lima e Raposos, também na Região Metropolitana, e da própria Vale apresentarão o PAEBM, as rotas de fuga, os pontos de encontro e o sistema de segurança das estruturas.
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A mineradora informa que será possível participar da reunião tanto presencialmente quanto de maneira on-line, por meio de link divulgado no site oficial. A Vale afirma que essa primeira atividade será uma oportunidade para que os moradores esclareçam dúvidas e recebam orientações sobre a participação no simulado.
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Mais informações podem ser obtidas com os órgãos de Defesa Civil de Nova Lima: 3180-5879 ou 9 8699-1190; de Raposos: 2391-0781; ou pelo telefone Alô Vale: 0800 285 7000.