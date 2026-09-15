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EXERCÍCIO

Mineradora fará simulado de emergência em barragens na Grande BH

Ação atingirá 22 bairros do município de Nova Lima; antes da atividade, moradores participarão de reunião

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Estado de Minas
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Repórter
15/09/2026 22:43 - atualizado em 15/09/2026 22:49

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Bairros de Nova Lima estão na Zona de Autossalvamento (ZAS) das barragens 5-MAC, 6, 7A e 7B, da Mina de Águas Claras (MAC)
Bairros de Nova Lima estão na Zona de Autossalvamento (ZAS) das barragens 5-MAC, 6, 7A e 7B, da Mina de Águas Claras (MAC) crédito: Vale/Divulgação

A mineradora Vale realizará um simulado de segurança de barragens na Mina de Águas Claras (MAC), em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na próxima quarta-feira (23/9), às 11h. Durante o exercício, as sirenes de emergência serão acionadas, e os moradores da Zona de Autossalvamento (ZAS) das barragens 5-MAC, 6, 7A e 7B, que inclui 22 bairros do município, serão orientados sobre os procedimentos de segurança.

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Durante o simulado, os moradores deverão seguir as rotas de fuga sinalizadas até os pontos de encontro. Participarão do simulado moradores dos seguintes bairros:

  1. Alvorada,
  2. Boa Vista,
  3. Bonfim,
  4. Cabeceiras,
  5. Cariocas,
  6. Cascalho,
  7. Centro,
  8. Cristais,
  9. Cruzeiro,
  10. Galo,
  11. Matadouro,
  12. Mingu,
  13. Olaria,
  14. Oswaldo Barbosa Pena,
  15. Parque Santo Antônio,
  16. Retiro,
  17. Rosário,
  18. Vila Lacerda,
  19. Vila Operária,
  20. Vila Padre Valeriano,
  21. Vila Passos,
  22. Vila São Luiz.

De acordo com a Vale, a ação permitirá testar os sistemas de alerta e os protocolos de resposta previstos no Plano de Ação de Emergência para Barragens de Mineração (PAEBM), além de treinar a população sobre os procedimentos de autoproteção.

Preparação

Uma semana antes do simulado, às 19h desta quarta-feira (16/9), será realizada uma reunião na Escola Estadual Augusto de Lima, no Bairro Bom Jardim, em Nova Lima. Durante o encontro, representantes das Defesas Civis dos municípios de Nova Lima e Raposos, também na Região Metropolitana, e da própria Vale apresentarão o PAEBM, as rotas de fuga, os pontos de encontro e o sistema de segurança das estruturas.

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A mineradora informa que será possível participar da reunião tanto presencialmente quanto de maneira on-line, por meio de link divulgado no site oficial. A Vale afirma que essa primeira atividade será uma oportunidade para que os moradores esclareçam dúvidas e recebam orientações sobre a participação no simulado.

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Mais informações podem ser obtidas com os órgãos de Defesa Civil de Nova Lima: 3180-5879 ou 9 8699-1190; de Raposos: 2391-0781; ou pelo telefone Alô Vale: 0800 285 7000.

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