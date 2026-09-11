Justiça inglesa rejeita pedido para suspender ação dos atingidos de Mariana

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

O Tribunal Superior da Inglaterra rejeitou pedido para suspender o andamento da ação dos atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, contra a BHP na Justiça inglesa. O pedido foi feito pelo Bailey Glasser International (BGI), escritório escolhido pelo conselho dos atingidos para atuar na causa, no lugar do Pogust Goodhead (PG), que os representa desde o início do processo. Com isso, a ação principal segue para a fase de quantificação de danos.

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O PG era contra a suspensão e segundo ele, trabalhou para preservar os prazos do processo. A decisão proferida pela Corte inglesa, nesta sexta-feira (11/09), determinou ainda a realização de uma audiência, em 5 e 6 de outubro, para resolver a disputa sobre a representação dos atingidos.





O BGI havia pedido a suspensão do processo principal até que fosse resolvida a transferência da representação. Segundo o PG, o novo escritório estaria tentando “estender sua atuação para além dos 17 integrantes do antigo Comitê de Clientes do caso”.





“A decisão também acolhe a necessidade, defendida pelo PG, de que a questão mais urgente — quem tem autoridade para representar os diferentes grupos de atingidos — seja solucionada rapidamente e sem interromper o andamento do caso contra a BHP”, afirmou o escritório.





Nas audiências de outubro, a Justiça inglesa vai analisar e decidir qual escritório é responsável por representar os atingidos de Mariana.





O escritório Bailey Glasser International (BGI) ressalta que a decisão tem natureza processual e não diz respeito ao mérito. “A Corte rejeitou o pedido do PG para suspender a ação do Comitê de Clientes até o julgamento da ação movida pelo próprio PG contra seus clientes”, afirmou o BGI.

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Transferência de representação





O escritório Pogust Goodhead (PG) sustenta que a decisão da Corte inglesa “reforça que não houve qualquer determinação judicial reconhecendo uma transferência geral da representação dos clientes do PG para o BGI”.





O PG sustenta que o Comitê não tem autoridade para alterar a representação de centenas de milhares de pessoas. “A própria ordem judicial descreve a contratação da BGI como uma questão cuja validade permanece em disputa. Até que essa controvérsia seja resolvida, a ordem estabelece inclusive que os advogados da BHP deverão manter comunicações tanto com o PG quanto com a BGI, de acordo com as regras provisórias definidas pelo Tribunal”, afirma o escritório.





“A decisão de hoje representa uma vitória importante para os nossos clientes. O Tribunal rejeitou qualquer tentativa de atrasar o andamento do processo e confirmou a manutenção do cronograma. Depois de quase 11 anos de espera, nossos clientes precisam de clareza, não de mais atrasos. Esta decisão garante que a questão da representação seja resolvida com rapidez e de forma pública, como deve ser”, afirma Alicia Alinia, CEO do Pogust Goodhead.





Discussão sobre “justa causa” ficará para próxima etapa





O Tribunal inglês determinou que a audiência de outubro não decidirá se eventual rescisão ocorreu “por justa causa”, nem tratará dos direitos do Pogust Goodhead a honorários, despesas ou valores decorrentes dos contratos.





Também ficarão fora dessa audiência outras controvérsias que não sejam necessárias para esclarecer quais escritórios representam quais autores.





O PG contesta que tenha existido justa causa para a rescisão. “A separação permite que a questão mais urgente — quem está autorizado a representar quais clientes — seja analisada rapidamente, sem interromper o andamento da ação principal contra a BHP”, afirma o escritório.





O PG também defendeu que a controvérsia sobre representação seja examinada publicamente, por entender que os próprios atingidos têm interesse legítimo em conhecer os fatos relacionados à representação de suas ações.





O juiz ainda não decidiu definitivamente se alguma parte da audiência precisará ocorrer de forma privada. A ordem, contudo, determina que as partes cooperem para permitir que o máximo possível — ou mesmo a totalidade — da audiência seja realizado publicamente, limitando eventuais sessões fechadas à discussão de materiais específicos que justifiquem tratamento confidencial.

Já o escritório BGI sustenta que a Corte inglesa estabeleceu um cronograma para que as questões sejam analisadas em rito acelerado, conforme solicitado pelo escritório e pelo Humphries Kerstetter (“HK”), escritório que representa juridicamente o Comitê de Clientes.





Segundo o BGI, a Justiça inglesa entendeu que eventuais ajustes no cronograma decorrentes da atual disputa sobre a representação jurídica devem ser tratados por meio de pedidos específicos de gestão processual no âmbito do próprio processo.

Confidencialidade das informações





O BGI e o HK informam que haviam pedido à Corte a adoção de medidas para proteger a confidencialidade das informações. “Uma vez que a disputa envolve informações confidenciais dos autores e protegidas pelo sigilo profissional entre advogado e cliente – e que, portanto, não devem ser expostas à parte contrária, a BHP”, ressaltou.





O escritório afirma que adotará todas as medidas necessárias para proteger e resguardar as informações confidenciais e protegidas por sigilo profissional dos clientes que representa.





Segundo ele, a Justiça inglesa adotou uma abordagem mais cautelosa. “Decidiu não examinar o material confidencial e protegido por sigilo profissional dos clientes que o PG havia apresentado à própria Corte e à BHP, após pedido urgente do BGI para que esse material não fosse acessado nem pela Corte nem pela BHP”.





O escritório alega ainda que a Corte manteve o juiz responsável pela condução do processo principal afastado da disputa específica sobre a representação dos atingidos, conforme pedido do BGI. “A prioridade do BGI, durante todo esse processo, é proteger os interesses dos autores e impedir que suas informações confidenciais cheguem às mãos da parte contrária”, concluiu.





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O Estado de Minas entrou em contato com representantes do comitê de atingidos para falar sobre a decisão da Justiça inglesa e aguarda retorno.