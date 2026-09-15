Acidente entre ônibus e caminhão interdita BR-381; há vítimas

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Um acidente entre um ônibus e um caminhão da concessionária Motivas Minas SP interditou todas as faixas da BR-381, em Itatiaiuçu, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A ocorrência foi registrada na tarde desta terça-feira (15/9).

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Segundo informações preliminares, a concessionária recebeu o chamado às 14h15, para atender a uma ocorrência envolvendo um ônibus que transpôs o canteiro central, e colidiu com um caminhão e uma van no km 543,1 da Fernão Dias (BR-381).

Conforme a empresa, o condutor do ônibus morreu ainda no local. Além disso, foram identificadas duas vítimas com ferimentos leves, que foram encaminhadas ao Hospital Regional de Betim, e outras três pessoas não se feriram e recusaram encaminhamento hospitalar.

As equipes da Motiva Minas_SP atuam no atendimento da ocorrência, na sinalização da rodovia e na orientação dos motoristas que trafegam pelo trecho. "Para garantir a segurança dos trabalhos, no sentido São Paulo, todas as faixas chegaram a ser interditadas. Às 15h15, a faixa da esquerda foi liberada', disse em nota. Neste momento, há registro de aproximadamente 5 quilômetros de congestionamento.

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A Motiva Minas_SP reforçou a importância do movimento "Afaste-se". Ao avistar uma viatura em atendimento, reduza a velocidade e, sempre que possível e com segurança, mude de faixa para preservar a segurança das equipes operacionais e dos demais clientes da rodovia. Essa atitude simples ajuda a evitar acidentes secundários e protege quem trabalha no atendimento às ocorrências.