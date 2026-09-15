Assine
overlay
Início Gerais
ACIDENTE na grande bh

Acidente entre ônibus e caminhão interdita BR-381; há vítimas

Motorista do ônibus morreu ainda no local; feridos foram encaminhadas ao Hospital Regional de Betim, na Região Metropolitana

Publicidade
Carregando...
Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
15/09/2026 16:08

compartilhe

×
Acidente ocorreu no km 543,1 da Rodovia Fernão Dias (BR-381), em Itatiaiuçu (MG), no sentido São Paulo
Acidente ocorreu no km 543,1 da Rodovia Fernão Dias (BR-381), em Itatiaiuçu, no sentido São Paulo crédito: Reprodução

Um acidente entre um ônibus e um caminhão da concessionária Motivas Minas SP interditou todas as faixas da BR-381, em Itatiaiuçu, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A ocorrência foi registrada na tarde desta terça-feira (15/9).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Segundo informações preliminares, a concessionária recebeu o chamado às 14h15, para atender a uma ocorrência envolvendo um ônibus que transpôs o canteiro central, e colidiu com um caminhão e uma van no km 543,1 da Fernão Dias (BR-381).

Conforme a empresa, o condutor do ônibus morreu ainda no local. Além disso, foram identificadas duas vítimas com ferimentos leves, que foram encaminhadas ao Hospital Regional de Betim, e outras três pessoas não se feriram e recusaram encaminhamento hospitalar.

Leia Mais

As equipes da Motiva Minas_SP atuam no atendimento da ocorrência, na sinalização da rodovia e na orientação dos motoristas que trafegam pelo trecho. "Para garantir a segurança dos trabalhos, no sentido São Paulo, todas as faixas chegaram a ser interditadas. Às 15h15, a faixa da esquerda foi liberada', disse em nota. Neste momento, há registro de aproximadamente 5 quilômetros de congestionamento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Motiva Minas_SP reforçou a importância do movimento "Afaste-se". Ao avistar uma viatura em atendimento, reduza a velocidade e, sempre que possível e com segurança, mude de faixa para preservar a segurança das equipes operacionais e dos demais clientes da rodovia. Essa atitude simples ajuda a evitar acidentes secundários e protege quem trabalha no atendimento às ocorrências.

Tópicos relacionados:

acidente

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay