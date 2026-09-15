Enamed: confira o gabarito preliminar divulgado hoje pelo Inep

Os participantes do Exame Nacional de Avaliação de Médicos (Enamed), que reuniu mais de 150 mil candidatos, já podem verificar o gabarito preliminar da prova. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) liberou o documento na tarde desta terça-feira (15/9), trazendo as respostas das questões aplicadas no último domingo (13/9) em todo o país.

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A divulgação permite que os candidatos confiram seus acertos e tenham uma estimativa do próprio desempenho. Este é o primeiro passo para a consolidação do resultado final, que pode ser utilizado como critério de acesso direto a programas de residência médica pelo sistema Enare (Exame Nacional de Residência).

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Como consultar o gabarito do Enamed

Para acessar as respostas, o candidato deve entrar no Sistema Enamed, disponível na página oficial do exame no portal do governo federal. No site, é preciso localizar a área de publicações e editais, onde os arquivos com os gabaritos estão disponíveis para download. É importante ter atenção à versão do caderno de prova, pois cada modelo possui um gabarito correspondente.

O Inep organiza os documentos de forma clara para evitar confusões. Normalmente, os gabaritos são separados por cor ou número de identificação da prova que o participante recebeu no dia do exame. A conferência deve ser feita com cuidado para garantir uma avaliação precisa do número de acertos.

O Enamed foi criado para avaliar conhecimentos, habilidades e atitudes essenciais para a prática médica. O exame tem caráter obrigatório para estudantes do quarto ano de medicina (com função diagnóstica) e para concluintes que desejam utilizar a nota em processos seletivos de residência médica de acesso direto, além de compor a primeira etapa do Revalida.

Prazo para recursos e próximas etapas

Após a divulgação do gabarito preliminar, o Inep abrirá um período para que os candidatos possam entrar com recursos. Quem discordar de alguma resposta oficial ou da formulação de uma questão terá um prazo até 17 de setembro (três dias após a divulgação do gabarito preliminar) para apresentar sua contestação de forma fundamentada através do sistema online do exame.

Todos os recursos são analisados por uma banca examinadora. Caso alguma contestação seja aceita, a questão pode ser anulada ou ter seu gabarito alterado na versão definitiva do documento. Questões anuladas têm sua pontuação atribuída a todos os participantes, independentemente de terem recorrido.

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Depois da análise dos recursos, o Inep publicará o gabarito definitivo, que não pode mais ser contestado. Somente após essa etapa o órgão divulgará o resultado final individual dos candidatos, consolidando a nota que será utilizada para o acesso aos programas de residência. A divulgação do gabarito definitivo e dos resultados está prevista para 4 de dezembro.