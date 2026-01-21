O que é o Enamed e quem precisa fazer o exame de medicina

O Exame Nacional de Aptidão para a Residência Médica (Enamed) é a nova avaliação para estudantes de medicina no Brasil. O exame é um componente curricular obrigatório para estudantes do último ano de graduação, mas não exige nota mínima para a formatura, apenas a participação. Para médicos já formados, a prova é opcional e serve como porta de entrada para processos seletivos de residência.

Como o exame funciona?

Diferente do que se especulava, o Enamed consiste em uma etapa única. A avaliação é uma prova objetiva com 100 questões de múltipla escolha, aplicada em um único dia, que aborda as cinco grandes áreas da medicina: clínica médica, cirurgia geral, ginecologia e obstetrícia, pediatria e medicina da família e comunidade. O objetivo é avaliar o conhecimento teórico e o raciocínio clínico dos participantes, sem uma fase de avaliação prática.

Leia Mais

Qual o impacto na carreira médica?

A principal função do Enamed é unificar a avaliação do Enade para o curso de Medicina com a prova objetiva do Exame Nacional de Residência (Enare). A nota obtida no Enamed pode ser utilizada por até três anos para concorrer às vagas de acesso direto nos programas de residência que aderem ao Enare. No entanto, é importante notar que muitas instituições hospitalares ainda mantêm seus próprios processos seletivos. Com a mudança, o governo busca criar um padrão de avaliação nacional, mas a descentralização parcial da seleção para residência ainda continua.

O exame é destinado a estudantes que estão concluindo o curso e a médicos já formados, brasileiros ou estrangeiros com diploma revalidado, que desejam usar a nota no processo seletivo do Enare.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.