Defesa Civil alerta para risco de granizo em BH nas próximas duas horas

A Defesa Civil divulgou nos celulares um alerta para a possibilidade de granizo, em Belo Horizonte, por volta das 15h desta terça-feira (15/9). O órgão pede que a população redobre a atenção, escolha um local seguro em que possam se alojar e caso de granizo.

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A Defesa Civil ainda recomenda que as pessoas não fiquem em áreas abertas, como campos de futebol, quadras de tênis e estacionamentos. Não fiquem também no alto de morros, topo de prédios, torres de linhas telefônicas e de energia elétrica; jamais se abriguem ou estacionem debaixo de árvores; e procurem estacionar em local seguro e coberto.

A emissão de comunicados preventivos é parte de ações para a mitigação de riscos.

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Como receber os alertas

Moradores da capital mineira podem acompanhar os alertas sobre fenômenos meteorológicos e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio das plataformas do órgão.