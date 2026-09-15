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Defesa Civil alerta para risco de granizo em BH nas próximas duas horas

Aviso meteorológico foi disparado nos celulares da população nesta terça-feira (15/9): veja quais são as principais recomendações e como se proteger

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FS
Flor Sette Câmara
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Flor Sette Câmara
Repórter
15/09/2026 15:11 - atualizado em 15/09/2026 15:16

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Defesa Civil divulga alerta para risco de granizo nesta tarde em BH
Alerta de granizo da Defesa Civil enviado aos moradores de Belo Horizonte, conforme mecanismo de comunicação do órgão crédito: EM / D.A Press

A Defesa Civil divulgou nos celulares um alerta para a possibilidade de granizo, em Belo Horizonte, por volta das 15h desta terça-feira (15/9). O órgão pede que a população redobre a atenção, escolha um local seguro em que possam se alojar e caso de granizo.

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A Defesa Civil ainda recomenda que as pessoas não fiquem em áreas abertas, como campos de futebol, quadras de tênis e estacionamentos. Não fiquem também no alto de morros, topo de prédios, torres de linhas telefônicas e de energia elétrica; jamais se abriguem ou estacionem debaixo de árvores; e procurem estacionar em local seguro e coberto.

A emissão de comunicados preventivos é parte de ações para a mitigação de riscos.

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Como receber os alertas

Moradores da capital mineira podem acompanhar os alertas sobre fenômenos meteorológicos e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio das plataformas do órgão.

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