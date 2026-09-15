Defesa Civil alerta para risco de granizo em BH nas próximas duas horas
Aviso meteorológico foi disparado nos celulares da população nesta terça-feira (15/9): veja quais são as principais recomendações e como se proteger
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A Defesa Civil divulgou nos celulares um alerta para a possibilidade de granizo, em Belo Horizonte, por volta das 15h desta terça-feira (15/9). O órgão pede que a população redobre a atenção, escolha um local seguro em que possam se alojar e caso de granizo.
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A Defesa Civil ainda recomenda que as pessoas não fiquem em áreas abertas, como campos de futebol, quadras de tênis e estacionamentos. Não fiquem também no alto de morros, topo de prédios, torres de linhas telefônicas e de energia elétrica; jamais se abriguem ou estacionem debaixo de árvores; e procurem estacionar em local seguro e coberto.
A emissão de comunicados preventivos é parte de ações para a mitigação de riscos.
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Como receber os alertas
Moradores da capital mineira podem acompanhar os alertas sobre fenômenos meteorológicos e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio das plataformas do órgão.