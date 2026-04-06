Defesa Civil de BH emite alerta para granizo nesta segunda-feira (6/4)
O órgão municipal recomenda aos moradores da capital mineira redobrar a atenção
Belo Horizonte está sob alerta para granizo nesta segunda-feira (6/4), de acordo com a Defesa Civil municipal. O alerta foi emitido pelo órgão por volta de 16h20 e é válido para as próximas duas horas.
Leia Mais
Conforme boletim emitido pela Defesa Civil de BH às 16h10, chove forte na Região Oeste da capital mineira. Nenhuma outra regional registra chuva.
Diante da possibilidade de granizo, a Defesa Civil de BH orienta:
- Tenha um lugar previsto, seguro, onde você e sua família possam se alojar no caso de chuva de granizo;
- Não permaneça em áreas abertas como campos de futebol, quadras de tênis e estacionamentos;
- Não fique no alto de morros, topo de prédios, torres de linhas telefônicas e de energia elétrica;
- Nunca se abrigue ou estacione debaixo de árvores;
- Procure estacionar em um local seguro e coberto.
Alerta para chuvas
Nesta segunda-feira (6/4), a Defesa Civil de BH também emitiu alerta para pancadas de chuva na capital mineira. O aviso foi enviado às 12h45 e é válido até as 8h desta terça-feira (7/4).
Conforme o órgão municipal, há possibilidade de chuvas com volume entre 20 a 30mm, com raios e rajadas de vento em torno de 50km/h.