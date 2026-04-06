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Grande BH: veja os bairros que podem ficar sem água nesta quarta (8/4)

Devido à manutenção operacional programada, dez bairros da região metropolitana de Belo Horizonte podem apresentar intermitência no abastecimento

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Alice Pimenta*
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Alice Pimenta*
Repórter
06/04/2026 11:00

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Bairros da Grande BH podem ficar sem água nesta quarta-feira (8/4); veja quais
Bairros da Grande BH podem ficar sem água nesta quarta-feira (8/4); veja quais crédito: Marcello Casal jr/Agencia Brasil

Dez bairros em Esmeraldas (MG) e Ribeirão das Neves (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, podem ficar sem água entre quarta (8/4) e quinta-feira (9/4), devido a uma manutenção operacional programada pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).

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O abastecimento poderá apresentar intermitência, entre 9h de quarta-feira e 6h da quinta. A Copasa ressalta que os imóveis que possuem caixas d'água podem não sofrer impactos.

Bairros afetados

Esmeraldas

Alexandria
Condomínio Nossa Fazenda
Santa Cecília
São Francisco de Assis
São Pedro

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