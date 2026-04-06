Grande BH: veja os bairros que podem ficar sem água nesta quarta (8/4)
Devido à manutenção operacional programada, dez bairros da região metropolitana de Belo Horizonte podem apresentar intermitência no abastecimento
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Dez bairros em Esmeraldas (MG) e Ribeirão das Neves (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, podem ficar sem água entre quarta (8/4) e quinta-feira (9/4), devido a uma manutenção operacional programada pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).
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O abastecimento poderá apresentar intermitência, entre 9h de quarta-feira e 6h da quinta. A Copasa ressalta que os imóveis que possuem caixas d'água podem não sofrer impactos.
Bairros afetados
Esmeraldas
Alexandria
Condomínio Nossa Fazenda
Santa Cecília
São Francisco de Assis
São Pedro
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