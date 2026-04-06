Sol ou chuva? Veja a previsão do tempo para a segunda (6/4) em BH

A segunda-feira (6/4) em Belo Horizonte será de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva, acompanhadas de raios e rajadas de vento, a partir da tarde, segundo informações da Defesa Civil do Município.

A temperatura mínima registrada foi de 17,7 °C, e a máxima estimada é de 31 °C com umidade relativa mínima do ar em torno de 40% à tarde.

Temperaturas mínimas registradas por regional:

Barreiro: 19,2 °C, às 5h45.

19,2 °C, às 5h45. Centro Sul: 18,6 °C, à 1h15.

18,6 °C, à 1h15. Oeste: 17,7 °C, com sensação térmica de 12,1 °C, às 5h.

17,7 °C, com sensação térmica de 12,1 °C, às 5h. Pampulha: 19,6 °C, com sensação térmica de 21,6 °C, às 2h.

19,6 °C, com sensação térmica de 21,6 °C, às 2h. Venda Nova: 19,6 °C, às 5h50.



O que fazer em caso de chuva?

Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.

evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos. Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.

não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico. Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.

não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas. Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.

mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros. Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Como fica o tempo em Minas Gerais?

Minas terá dia de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas regiões Central Mineira, Oeste, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes, Metropolitana, Zona da Mata e Rio Doce, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia.

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Nas demais regiões do estado, o céu permanece parcialmente nublado nesta segunda-feira (4/6). Há possibilidade de chuva isolada no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba e Sul/Sudoeste. A temperatura deve permanecer estável. A máxima prevista é de 34°C, com mínima de 13ºC.

