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Veja imagens do acidente na BR-116 que deixou 6 mortos e 43 feridos

Segundo os bombeiros, ônibus voltava de São Paulo para a Bahia quando bateu em caminhão. Mais de 40 feridos foram levados para hospitais de três cidades

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Wellington Barbosa
Bruno Luis Barros
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
16/09/2026 08:33

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Ônibus e caminhão capotam em acidente com 6 mortos na BR-116
Ônibus e caminhão capotam em acidente com 6 mortos na BR-116 crédito: Corpo de Bombeiros/Reprodução

Imagens divulgadas pelo Corpo de Bombeiros na manhã desta quarta-feira (16/9) mostram os estragos provocados pelo grave acidente entre um ônibus de turismo e um caminhão que deixou seis mortos e 43 feridos na BR-116, em Cachoeira de Pajeú, no Vale do Jequitinhonha. A colisão aconteceu na noite dessa terça-feira (15/9).

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As fotos mostram a parte frontal do ônibus destruída por causa do impacto. Malas, mercadorias e outros pertences dos passageiros ficaram espalhados pela rodovia.

Segundo atualização do Corpo de Bombeiros, 43 pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para atendimento médico nas cidades de Divisa Alegre, Itaobim e Salinas. Os motoristas do ônibus e do caminhão não sofreram ferimentos graves.

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Ônibus voltava de São Paulo para a Bahia

De acordo com os bombeiros, o ônibus de turismo seguia para Senhor do Bonfim, na Bahia, e retornava de São Paulo com passageiros e muitas mercadorias.

O caminhão refrigerado, por sua vez, era de Conselheiro Pena, na Região do Vale do Rio Doce, em Minas, e estava vazio. O veículo havia deixado uma carga de queijo em Senhor do Bonfim e fazia o trajeto de volta.

A colisão aconteceu por volta das 20h30 na altura do km 25 da BR-116, no Povoado Tancredo Neves, região do entroncamento conhecido como Trevo de Cariri, próximo à divisa de Minas Gerais com a Bahia.

Motorista contou como acidente aconteceu

Conforme informações repassadas pelo motorista do caminhão aos bombeiros, o ônibus havia acabado de passar pelo trevo que liga as BRs 251 e 116 quando teria perdido o controle e atingido o caminhão.

Com o impacto, os dois veículos capotaram. A dinâmica relatada pelo caminhoneiro ainda deverá ser apurada pelas autoridades responsáveis pela investigação.

Equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Polícia Rodoviária Federal (PRF) participaram do atendimento da ocorrência.

Inicialmente, as autoridades haviam confirmado cinco mortes e pelo menos nove feridos. Posteriormente, o balanço foi atualizado para seis mortos e, agora, 43 pessoas feridas.

A BR-116 chegou a ficar totalmente interditada nos dois sentidos. Conforme a PRF, a pista foi liberada à 0h35 desta quarta-feira.

Até o momento, não foram divulgadas as identidades das vítimas nem informações detalhadas sobre o estado de saúde dos feridos.

As circunstâncias e as causas da colisão ainda serão apuradas.

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Veja imagens do acidente na BR-116

 

Veja imagens do acidente na BR-116 que deixou 6 mortos e 43 feridos-Corpo de Bombeiros/Reprodução
Veja imagens do acidente na BR-116 que deixou 6 mortos e 43 feridos Corpo de Bombeiros/Reprodução
Veja imagens do acidente na BR-116 que deixou 6 mortos e 43 feridos-Corpo de Bombeiros/Reprodução
Veja imagens do acidente na BR-116 que deixou 6 mortos e 43 feridos Corpo de Bombeiros/Reprodução
Veja imagens do acidente na BR-116 que deixou 6 mortos e 43 feridos-Corpo de Bombeiros/Reprodução
Veja imagens do acidente na BR-116 que deixou 6 mortos e 43 feridos Corpo de Bombeiros/Reprodução
Veja imagens do acidente na BR-116 que deixou 6 mortos e 43 feridos-Corpo de Bombeiros/Reprodução
Veja imagens do acidente na BR-116 que deixou 6 mortos e 43 feridos Corpo de Bombeiros/Reprodução
Veja imagens do acidente na BR-116 que deixou 6 mortos e 43 feridos-Corpo de Bombeiros/Reprodução
Veja imagens do acidente na BR-116 que deixou 6 mortos e 43 feridos Corpo de Bombeiros/Reprodução
Veja imagens do acidente na BR-116 que deixou 6 mortos e 43 feridos-Corpo de Bombeiros/Reprodução
Veja imagens do acidente na BR-116 que deixou 6 mortos e 43 feridos Corpo de Bombeiros/Reprodução
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Veja imagens do acidente na BR-116 que deixou 6 mortos e 43 feridos Corpo de Bombeiros/Reprodução

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