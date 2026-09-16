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ACIDENTE NA BR-381

Acidente com morte interdita totalmente a BR-381 em João Monlevade

Batida entre duas carretas e um carro ocorreu no km 343 da rodovia; ainda não há previsão para liberação da pista

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SM
Sofia Maia
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Sofia Maia
Repórter
Jornalista em formação pela PUC Minas.
16/09/2026 18:00 - atualizado em 16/09/2026 18:11

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Segundo informações iniciais da Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma pessoa morreu no local em decorrência da colisão
Segundo informações iniciais da Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma pessoa morreu no local em decorrência da colisão crédito: Redes Sociais/Reprodução

Um acidente envolvendo duas carretas e um automóvel deixou uma pessoa morta e provocou a interdição total da BR-381, em João Monlevade, na Região Central de Minas Gerais, na tarde desta quarta-feira (16/9). A ocorrência foi registrada por volta das 15h, no km 343 da rodovia, na altura da Ponte Torta. Até o momento, não há previsão para a liberação do trecho.

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Segundo informações iniciais da Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma pessoa morreu no local em decorrência da colisão. As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas, e as autoridades não divulgaram, até o momento, a identidade da vítima.

A batida ocorreu no sentido Governador Valadares. Conforme informado pela concessionária Nova 381, responsável pelo trecho, a ocorrência provocou a interrupção do tráfego e deixou o trânsito complicado na região.

Equipes da PRF e da concessionária foram deslocadas para o local para o atendimento da ocorrência. Também atuam no trecho equipes de resgate e atendimento às vítimas. A pista permanece totalmente bloqueada enquanto são realizados os trabalhos relacionados ao acidente e à remoção dos veículos.

Trânsito

A interdição ocorre em um trecho da BR-381 utilizado diariamente por veículos de carga e automóveis que trafegam entre municípios da Região Central e do Vale do Rio Doce. Com o bloqueio, motoristas que passam pela área enfrentam retenções e precisam redobrar a atenção nas proximidades da ocorrência.

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As informações permanecem em atualização conforme o trabalho das equipes de emergência e das autoridades no local.

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