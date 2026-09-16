Acidente com morte interdita totalmente a BR-381 em João Monlevade

Um acidente envolvendo duas carretas e um automóvel deixou uma pessoa morta e provocou a interdição total da BR-381, em João Monlevade, na Região Central de Minas Gerais, na tarde desta quarta-feira (16/9). A ocorrência foi registrada por volta das 15h, no km 343 da rodovia, na altura da Ponte Torta. Até o momento, não há previsão para a liberação do trecho.



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Segundo informações iniciais da Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma pessoa morreu no local em decorrência da colisão. As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas, e as autoridades não divulgaram, até o momento, a identidade da vítima.

A batida ocorreu no sentido Governador Valadares. Conforme informado pela concessionária Nova 381, responsável pelo trecho, a ocorrência provocou a interrupção do tráfego e deixou o trânsito complicado na região.

Equipes da PRF e da concessionária foram deslocadas para o local para o atendimento da ocorrência. Também atuam no trecho equipes de resgate e atendimento às vítimas. A pista permanece totalmente bloqueada enquanto são realizados os trabalhos relacionados ao acidente e à remoção dos veículos.

Trânsito

A interdição ocorre em um trecho da BR-381 utilizado diariamente por veículos de carga e automóveis que trafegam entre municípios da Região Central e do Vale do Rio Doce. Com o bloqueio, motoristas que passam pela área enfrentam retenções e precisam redobrar a atenção nas proximidades da ocorrência.

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As informações permanecem em atualização conforme o trabalho das equipes de emergência e das autoridades no local.