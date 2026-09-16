Caminhoneiro e ajudante forjam sequestro para vender carga na Grande BH

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Um caminhoneiro de 39 anos e o ajudante dele, de 28, foram presos, nessa terça-feira (15/9), após admitirem ter forjado um sequestro e o roubo de uma carga de ração animal. O crime teria acontecido na segunda-feira (14/9) na Avenida Guarapari, no Bairro Santa Amélia, Região da Pampulha, em BH. Segundo os suspeitos, os sequestradores teriam libertado os dois no Bairro São Sebastião, em Contagem, na Grande BH.

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Militares estiveram em Santa Luzia para apurar o suposto roubo de carga e identificaram inconsistências nos relatos apresentados pelo motorista e o ajudante. Segundo a PM, depois de novas diligências e confrontações, o motorista admitiu que o crime havia sido forjado. Eles teriam recebido uma proposta de um homem conhecido pelo apelido de “Tico”, que ofereceu R$ 5 mil pela carga.

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Os policiais também localizaram o caminhão, que tinha sido abandonado na BR-040. Ainda de acordo com a PM, o suspeito apontado como responsável pela proposta não foi localizado. Os dois foram conduzidos para a Delegacia de Plantão e podem responder por falsa comunicação de crime, estelionato e falsidade ideológica.