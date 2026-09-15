Entrega termina em pânico e mistério na Pampulha, em BH
Caminhoneiro e ajudante foram rendidos por homens armados e abandonados às margens da BR-040, na Grande BH. Caminhão e mais de 900 sacos de ração sumiram
compartilhe
Um caminhoneiro de 39 anos e o ajudante dele, de 28, foram sequestrados por dois homens armados durante uma entrega de ração animal nessa segunda-feira (14/9). Eles foram abordados na Avenida Guarapari, no Bairro Santa Amélia, na Pampulha, em Belo Horizonte, e só foram liberados no Bairro São Sebastião, em Contagem, na Região Metropolitana.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), as vítimas foram obrigadas pelos criminosos a deixar o caminhão e entrar no carro, que os levaram até as margens da BR-040, no sentido Ribeirão das Neves. O veículo e a carga não haviam sido localizados até o fim da ocorrência.
Leia Mais
Segundo o relato do caminhoneiro à PM, ele não conhecia a região onde foi abordado e utilizava um aplicativo de mapas para auxiliar no trajeto. Durante o deslocamento, dois homens usando bonés e roupas escuras estavam armados e abordaram a dupla. Os suspeitos ordenaram que eles continuassem dirigindo com a cabeça baixa.
Em determinado momento, o caminhoneiro e o ajudante foram obrigados a desembarcar do veículo e entrar em um carro prata utilizado pelos criminosos. As vítimas não conseguiram identificar o modelo ou outros detalhes do automóvel.
Os dois foram levados pelos suspeitos e, posteriormente, abandonados às margens da rodovia, a mais de três quilômetros do local onde fariam a entrega. A polícia foi acionada e encontrou as vítimas, que foram encaminhadas para o registro da ocorrência, mas os suspeitos não foram localizados até o fechamento da ocorrência.
Além do caminhão e da carga de ração animal da marca Superfoods, com mais de 900 sacos, os criminosos levaram os celulares, carteiras com documentos, talões de cheque e cartões de crédito das vítimas.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O caminhão não possuía sistema de rastreamento, já que o serviço de transporte era terceirizado, o que dificultou a localização do veículo. O caminhão e a carga não foram encontrados.