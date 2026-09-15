Entrega termina em pânico e mistério na Pampulha, em BH

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um caminhoneiro de 39 anos e o ajudante dele, de 28, foram sequestrados por dois homens armados durante uma entrega de ração animal nessa segunda-feira (14/9). Eles foram abordados na Avenida Guarapari, no Bairro Santa Amélia, na Pampulha, em Belo Horizonte, e só foram liberados no Bairro São Sebastião, em Contagem, na Região Metropolitana.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), as vítimas foram obrigadas pelos criminosos a deixar o caminhão e entrar no carro, que os levaram até as margens da BR-040, no sentido Ribeirão das Neves. O veículo e a carga não haviam sido localizados até o fim da ocorrência.

Segundo o relato do caminhoneiro à PM, ele não conhecia a região onde foi abordado e utilizava um aplicativo de mapas para auxiliar no trajeto. Durante o deslocamento, dois homens usando bonés e roupas escuras estavam armados e abordaram a dupla. Os suspeitos ordenaram que eles continuassem dirigindo com a cabeça baixa.

Em determinado momento, o caminhoneiro e o ajudante foram obrigados a desembarcar do veículo e entrar em um carro prata utilizado pelos criminosos. As vítimas não conseguiram identificar o modelo ou outros detalhes do automóvel.

Os dois foram levados pelos suspeitos e, posteriormente, abandonados às margens da rodovia, a mais de três quilômetros do local onde fariam a entrega. A polícia foi acionada e encontrou as vítimas, que foram encaminhadas para o registro da ocorrência, mas os suspeitos não foram localizados até o fechamento da ocorrência.

Além do caminhão e da carga de ração animal da marca Superfoods, com mais de 900 sacos, os criminosos levaram os celulares, carteiras com documentos, talões de cheque e cartões de crédito das vítimas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O caminhão não possuía sistema de rastreamento, já que o serviço de transporte era terceirizado, o que dificultou a localização do veículo. O caminhão e a carga não foram encontrados.