Trio é condenado a 27 anos de prisão por homicídio no interior de Minas

A Justiça condenou três homens, de 23, 24 e 24 anos, pelo homicídio de um jovem de 19 anos. A pena fixada para cada um deles foi de 27 anos de prisão. O crime foi cometido em uma via pública de Curvelo, na Região Central de Minas, em julho de 2025. A ação foi movida pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG).

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Durante o julgamento, os jurados reconheceram as qualificadoras de crime cometido por motivo fútil e com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. Os réus terão que cumprir as penas em regime inicial fechado.

Dos três homens, dois também foram condenados pelo roubo de uma moto, cometido logo depois do assassinato. O veículo pertencia a um vigia da cidade. Um dos réus foi absolvido, mas o MPMG recorreu da decisão. O processo tramita em segredo de Justiça.

Relembre o caso

De acordo com a denúncia do MPMG, no dia do crime, o trio transitava em uma avenida, dentro de um carro. Próximo a um cruzamento, os três avistaram a vítima, que estava acompanhada de dois amigos adolescentes, cada um em uma bicicleta.

Nesse momento, os três iniciaram uma discussão com o jovem, proferindo xingamentos. Eles chegaram a retornar com o veículo em direção a ele. A discussão continuou e os homens, ainda dentro do veículo, passaram a seguir a vítima em baixa velocidade. Um deles, de 24 anos, sacou uma arma e efetuou disparos.

Segundo informações do laudo pericial, os tiros causaram a morte da vítima ainda no local. O jovem atingido havia acabado de concluir o ensino médio, não tinha antecedentes criminais e planejava morar em Portugal com o tio no mês seguinte ao crime.

O trio ainda teria rido e debochado da vítima antes de deixar o local. Em seguida, eles roubaram a moto e a esconderam na fazenda de um familiar. Os três homens também ocultaram o carro utilizado no crime na casa de um amigo e, depois, se refugiaram por cerca de três dias na residência de um deles. Para ocultar provas, a arma utilizada no crime, um revólver, foi vendida.

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Outro crime

Um dos réus também participou de um triplo latrocínio. As vítimas, dois idosos e uma pessoa com deficiência, foram amarradas e executadas com tiros na região da nuca. Os assassinatos foram motivados pela subtração de uma quantia em dinheiro. Por esses crimes, ele foi condenado a outros 31 anos de prisão. O MPMG recorreu da decisão com o objetivo de aumentar a pena.