Mulher é presa suspeita de matar a própria mãe no Sul de Minas

Investigação da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) culminou, nessa quarta-feira (9/9), na prisão preventiva de uma mulher, de 42 anos, suspeita de matar a própria mãe, de 74. O crime ocorreu em maio deste ano, em Boa Esperança, no Sul de Minas, após a investigada atear fogo intencionalmente na residência da família.

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De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o incêndio foi registrado em 12 de maio, por volta das 12h55, na Rua Godofredo Moreira, no Centro de Boa Esperança. Na ocasião, os militares foram acionados para conter as chamas concentradas em um dos quartos do imóvel. Durante o combate ao fogo, os militares retiraram da casa o corpo de Graça Maria Nogueira Silva, de 74, que já não apresentava sinais vitais.

Após os trabalhos de rescaldo do Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e a Perícia Técnica da PCMG assumiram o local para os levantamentos de praxe. As apurações conduzidas pela Delegacia de Polícia Civil em Boa Esperança apontaram que o fogo não foi acidental, mas provocado de forma deliberada pela filha da vítima.

Com o avanço das investigações para o crime de homicídio qualificado, a Justiça decretou a prisão preventiva da suspeita. A partir do compartilhamento de informações entre as equipes policiais, os investigadores de Santo Antônio do Amparo localizaram a mulher na Comunidade Guarita, zona rural do município.

Após ser capturada e submetida aos procedimentos operacionais de polícia judiciária, a investigada foi encaminhada ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

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* Estagiário sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro