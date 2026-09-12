Jovem é encontrada morta com sinais de agressão dentro de casa em Minas

Uma jovem de 21 anos foi encontrada morta dentro de casa na noite dessa sexta-feira (11/9), no Bairro Sion, em Conselheiro Lafaiete, na Região Central de Minas Gerais. O principal suspeito do crime é o namorado dela, de 22 anos.

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Segundo a Polícia Militar, a jovem, identificada como Ana Isa Sicupira, não comparecia ao trabalho havia cerca de três dias. A ausência causou estranheza porque não era habitual que ela faltasse ao serviço. Os militares conseguiram contato com o irmão dela e, posteriormente, com o pai, que informou o endereço da residência.

Quando chegaram ao imóvel, os policiais encontraram o portão principal e a porta da casa abertos. Como não foram respondidos ao chamar pela jovem, entraram no local e a encontraram caída ao lado da cama, já sem vida.

A mulher apresentava diversas lesões no rosto e havia grande quantidade de sangue no chão, nas paredes e na cama do quarto. A perícia foi acionada e identificou indícios de que ela teria sido agredida com um capacete. Também foram encontradas perfurações no corpo, mas o perito não conseguiu determinar qual objeto as teria causado.

Durante as buscas, foram localizados dentro da residência cartões bancários em nome do suspeito.

Um vizinho, que mora no andar superior, contou aos militares que ouviu discussões e barulhos intensos vindos da casa durante a noite de quinta-feira (10/9) e a madrugada de sexta-feira (11/9). Segundo ele, a jovem estava acompanhada do namorado. O vizinho relatou ainda que as discussões entre o casal eram recorrentes e que já teria presenciado agressões físicas contra ela.

Durante a ocorrência, alguns moradores disseram que a jovem estaria grávida. A informação, no entanto, não foi confirmada pela perícia no local.

O suspeito, que também seria primo da jovem, deixou o imóvel após o crime. Há informações de que ele teria fugido em uma Honda Pop 100 vermelha, que pertencia à Ana Isa. O celular dela também não foi localizado, e existe a suspeita de que o aparelho tenha sido levado pelo homem.

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Os militares fizeram buscas para tentar localizar o suspeito, mas ele não havia sido encontrado até o encerramento da ocorrência. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), e o caso foi registrado e encaminhado ao plantão de Conselheiro Lafaiete.