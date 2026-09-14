Policial militar e companheira são encontrados baleados em casa

O sargento da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) Alan Moreira da Silva, de 45 anos, foi encontrado com um ferimento de arma de fogo na cabeça, nesse domingo (13/9). A companheira dele, Vanessa de Oliveira Borges Machado, de 43 anos, também apresentava um trauma no rosto, compatível com um tiro. Os dois estavam dentro da casa onde viviam, em Itaúna, no Centro-Oeste de Minas.

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De acordo com informações da PMMG, o sargento estava sobre a cama, já sem vida e apresentando rigidez cadavérica. A esposa dele estava caída no chão. Ela chegou a ser socorrida com vida e encaminhada ao hospital para atendimento de emergência, mas não resistiu aos ferimentos e morreu cerca de uma hora depois.

A arma de fogo que teria sido usada nos disparos foi localizada próxima a ela. As informações iniciais apontavam que o militar teria tirado a própria vida após matar a companheira, mas a PMMG afirmou que a dinâmica dos fatos ainda está sendo apurada.

Também procurada pela reportagem, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que instaurou um inquérito para apurar o caso.

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Sepultamento

Os corpos de Alan e Vanessa foram sepultados nesta segunda-feira (14/9), em Itaúna. O casal deixa dois filhos, de 4 e 14 anos.