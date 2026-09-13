Homem é preso após agredir os pais idosos dentro de casa em Lagoa Santa

Um homem de 36 anos foi preso suspeito de agredir e ameaçar os próprios pais, de 72 e 68, dentro da residência da família, em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Durante o episódio, o suspeito teria utilizado uma faca, quebrado o celular do pai e danificado a televisão da mãe.

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A Polícia Militar (PMMG) foi acionada por vizinhos, que ouviram gritos vindos do imóvel.

De acordo com os relatos dos idosos às forças de segurança, o homem chegou à casa bastante nervoso e aparentemente sob efeito de drogas. Na sequência, começou a discutir e gritar com o pai.

Durante a briga, o suspeito teria segurado o idoso pelo pescoço e apertado a traqueostomia utilizada por ele. A agressão teria colocado o homem em risco de perder a consciência.

Ao perceber a situação, a mãe tentou intervir para impedir que o filho continuasse agredindo o marido dela.

Segundo o relato apresentado às autoridades, o homem reagiu e bateu na mãe, além de empurrá-la ao chão.

O pai sofreu uma fratura no braço. Os dois idosos foram encaminhados para um hospital. O suspeito foi encontrado e detido ainda dentro da residência dos pais.

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Conforme as informações registradas na ocorrência, o homem possui diversas passagens pela polícia. Entre os crimes atribuídos a ele estão lesão corporal, furto e desobediência.