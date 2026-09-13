Batida entre duas motos deixa jovem de 24 anos morto em BH

Uma colisão entre duas motocicletas terminou com a morte de um jovem de 24 anos e deixou outro motociclista, de 33, ferido na noite desse sábado (12/9), no Bairro União, Região Nordeste de Belo Horizonte.

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Segundo informações da Polícia Militar (PM), o acidente aconteceu no cruzamento da Avenida José Cândido da Silveira com a Rua Camilo Prates. A ocorrência foi registrada por volta das 21h25.

O motociclista que sobreviveu contou aos policiais que conduzia uma Honda XRE pela Avenida José Cândido da Silveira, no sentido Centro, pela faixa da esquerda. A vítima de 24 anos seguia logo atrás em outra motocicleta.

De acordo com o relato do sobrevivente, ele acionou a seta para entrar na Rua Camilo Prates. Nesse momento, o motociclista que vinha atrás teria tentado ultrapassá-lo pela direita e acabou atingindo a moto. Com o impacto, os dois motociclistas caíram no asfalto.

O homem de 33 anos relatou que perdeu a consciência e só acordou quando já recebia atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele foi encaminhado ao Hospital Metropolitano Odilon Behrens.

O jovem de 24 anos morreu ainda no local do acidente. A motocicleta da vítima ficou sob responsabilidade do pai. Já a outra moto foi removida, pois não havia uma pessoa responsável para retirá-la do local.

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As circunstâncias do acidente serão apuradas.