Mulher põe fogo em casa com idosa e criança dentro e foge em BH

Uma mulher é suspeita de colocar fogo em uma casa onde estavam uma idosa e uma criança na noite desse sábado (12/9), no Bairro Madre Gertrudes, Região Oeste de Belo Horizonte.

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Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 21h10, na Rua Jaime Salse.

De acordo com o histórico repassado à corporação, a mulher teria provocado o incêndio e fugido do local em seguida. Os bombeiros informaram ainda que ela seria usuária de drogas.

No momento em que o fogo começou, uma idosa e uma criança estavam dentro da residência. As duas conseguiram ser retiradas do imóvel antes da chegada das equipes do Corpo de Bombeiros.

Os militares combateram as chamas e acionaram a Defesa Civil para avaliar o imóvel, que realizou, na madrugada deste domingo (13), a vistoria da residência localizada no Beco Jaime Salse.

"A edificação possui dois pavimentos. No primeiro, situado no nível da via pública, foram constatados danos provocados pelo incêndio, como desplacamento de revestimentos, comprometimento da rede elétrica, marcas de fuligem e materiais provenientes do rescaldo em diferentes ambientes, incluindo varanda, sala e quarto, além da calçada em frente ao imóvel.

No segundo pavimento foram identificadas, aparentemente, apenas marcas de fuligem, sem outras anomalias significativas observáveis durante a vistoria. Como medida preventiva, os ambientes atingidos pelo incêndio foram isolados, com o objetivo de restringir o acesso e reduzir a exposição aos riscos identificados", afirmam em nota.

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Como medida de assistência humanitária, a Defesa Civil disponibilizou uma cesta básica, dois colchões, dois cobertores e dois lençóis. Não foram divulgadas informações sobre a localização da suspeita.