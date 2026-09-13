Preso é baleado em ônibus, e detento diz ter assumido disparo por ‘acordo’

Um detento de 35 anos foi baleado dentro de um ônibus que transportava presos na tarde desse sábado (12/9), em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar (PM), um detento de 28 anos inicialmente assumiu a autoria do disparo, mas depois afirmou que havia levado a culpa por um suposto acordo entre os presos.

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A ocorrência foi registrada por volta das 16h35, na Rua Joaquim Rocha, no Bairro Betânia. Os policiais foram até o Hospital Municipal de Contagem para ouvir a vítima. O detento contou que o grupo era transportado de uma obra para outra quando uma pessoa que estava no banco de trás manuseava uma arma e disparou acidentalmente.

O homem foi atingido nas costas, próximo ao ombro. Ele afirmou que não sabia quem estava sentado atrás dele no momento do disparo, assim não poderia reconhecer a pessoa.

Detento disse ter jogado arma pela janela

Os militares localizaram o ônibus na Avenida João César de Oliveira, próximo ao 18º Batalhão da Polícia Militar, e determinaram que todos os ocupantes desembarcassem.

Nenhuma arma de fogo foi encontrada durante a abordagem. Um dos detentos, de 28 anos, apresentou-se como responsável pelo disparo e afirmou que havia jogado a arma pela janela do ônibus durante o trajeto.

Um cão farejador foi utilizado nas buscas dentro do veículo. Segundo a PM, foram encontrados uma faca, um papelote de cocaína, uma bucha de maconha, um celular e R$ 16.

O motorista contou que transportava detentos da Penitenciária José Maria Alckmin, localizada em Ribeirão das Neves, entre duas obras em Contagem.

Durante o trajeto, ele ouviu o barulho de um disparo. Logo depois, os próprios presos informaram que um dos ocupantes havia sido baleado e pediram que o motorista seguisse para o hospital.

‘O mais novo assume o BO’

Outros detentos ouvidos pela polícia, sob condição de anonimato, afirmaram que o homem de 28 anos teria sido obrigado a assumir a responsabilidade pelo disparo. Eles apontaram outro preso, de 34 anos, como o possível autor.

O detento de 34 anos negou ter efetuado o disparo. Durante a abordagem, porém, os policiais encontraram um celular com ele. Segundo a ocorrência, ao ser colocado na viatura, o homem ficou bastante alterado, gritando, xingando e se debatendo.

Ao saber que o outro suspeito havia sido conduzido, o detento de 28 anos voltou atrás na versão inicial. Ele afirmou aos militares que não havia efetuado o disparo e alegou que, entre os presos, existiria um acordo segundo o qual o mais novo deveria assumir o “BO” quando algum problema acontecesse no grupo.

Os dois detentos foram encaminhados à delegacia. A Polícia Civil ficará responsável pela investigação para determinar quem efetuou o disparo e esclarecer como uma arma de fogo foi parar dentro do ônibus.

A reportagem procurou a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), que informou que todas as providências foram tomadas pela direção da penitenciária em relação a um disparo acidental de arma de fogo ocorrido dentro do ônibus que retornava com detentos para a unidade, após trabalho externo na noite desse sábado (12).

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"O disparo atingiu o ombro de um dos detentos, que foi imediatamente conduzido a um hospital da rede pública e permanece internado sob escolta da Polícia Penal. O autor do disparo foi preso e encaminhado à Delegacia de Plantão para as providências cabíveis", encerra à nota.