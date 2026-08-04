Detento é encontrado morto em cela no Ceresp Gameleira

Um homem foi encontrado morto dentro de uma cela no Centro de Remanejamento do Sistema Prisional (Ceresp) na unidade do Gameleira, Região Oeste de Belo Horizonte, na manhã dessa segunda-feira (3/7). A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) está investigando a causa do óbito do detento, identificado como Daniel Carvalho Costa, de 33 anos.

O encarcerado havia sido admitido na unidade prisional cinco dias antes na última quarta-feira (29/7).

Segundo o boletim de ocorrência, um policial percebeu que um dos encarcerados estava aparentemente sem sinais vitais durante uma chamada nominal. Outros presos da cela afirmam que o detento possivelmente passou mal enquanto dormia.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte do homem, que não apresentava sinais de violência física. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), onde será examinada a causa da morte.

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) publicou em uma nota que todas as providências relativas ao óbito do detento foram tomadas pela direção do Ceresp Gameleira.

Daniel Carvalho Costa possuía outras quatro passagens pelo sistema prisional desde janeiro de 2015.

Sequência de mortes e problemas estruturais

O óbito de Costa não foi o único a ocorrer recentemente no Ceresp Gameleira. No início desde ano, foram registradas quatro mortes em menos de 20 dias no presídio.

Os acontecimentos levaram o Sindicato dos Policiais Penais de Minas Gerais (Sindppen-MG) a pedir a interdição da unidade em março de 2026. Mesmo sendo projetado para receber entre 500 e 600 detentos, a unidade tem atualmente um número muito maior de pessoas, chegando a quase 1.900 presos, segundo Jean Otoni, presidente do Sindppen-MG.

Em 15 de junho deste ano, outro homem, reconhecido como Fernando Cabral da Silva, de 41 anos, também foi encontrado morto em cela do Ceresp. Dois companheiros de cárcere confessaram o crime e vão responder criminalmente pela morte do detento.

O presídio possui ainda um histórico de fugas. Em julho deste ano, sete presos fugiram da unidade prisional, por meio de um buraco que abriram na parede da cela em que estavam abrigados.

Quatro, dos sete detentos, foram recapturados: João Vitor da Silva Machado, de 21 anos; Nezio Fernandes Vieira, de 18; Ytalo Henrique Costa Macedo, de 19; e Leonardo da Silva, de 24. Os outros três seguem sendo procurados. São eles: Luiz Fernando Freitas Pereira, de 20 anos, conhecido como "Bolotinha"; Saymon Patric Gomes Silva, de 23, o "LB”; e Bruno Gustavo Gomes da Paixão, de 33.

Bruno já tinha histórico de fuga. Ele escapou da penitenciária Nelson Hungria, em Contagem, na Grande BH, considerada de segurança máxima, em 2018. Informações sobre o paradeiro deles podem ser repassadas, de forma anônima, pelo Disque Denúncia Unificado 181 ou via DDU Web.

As mortes e as fugas registradas recentemente evidenciam a vulnerabilidade da estrutura penitenciária, marcada por superlotação, atritos operacionais e uma sequência de irregularidades apuradas pelo Ministério Público (MPMG) e Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) neste ano. (Com informações apuradas por Melissa Souza)

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice