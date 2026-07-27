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ROUBO E AMEAÇA

Vídeo: homem é preso em flagrante por roubo a prédio em BH

O suspeito teria ameaçado morador com chave de fenda para conseguir sair e fugir

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Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
27/07/2026 15:34 - atualizado em 27/07/2026 15:34

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Polícia Militar prende homem em flagrante por roubo a prédio residencial na Região Noroeste de Belo Horizonte
Polícia Militar prende homem em flagrante por roubo a prédio residencial na Região Noroeste de Belo Horizonte crédito: PMMG

Um homem de 50 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar na manhã desta segunda-feira (27/7) após invadir e roubar apartamentos em um edifício residencial no Bairro Novo Glória, na Região Noroeste de Belo Horizonte. Ninguém ficou ferido na ação.

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De acordo com a ocorrência, militares do 34º Batalhão foram acionados por rádio para atender a um arrombamento em andamento. Ao chegarem ao local, os policiais flagraram o suspeito tentando deixar apressadamente o condomínio pela portaria.

Ao abordarem o suspeito, os agentes encontraram ferramentas utilizadas nos arrombamentos como pé de cabra, chaves de fenda e um artefato para abrir fechaduras, além de pertences dos moradores.

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Segundo os relatos das vítimas, o invasor forçou as portas dos imóveis para entrar, acabou surpreendido por um morador e o ameaçou com um objeto perfurocortante.

O autor persistiu ameaçando o morador com uma chave de fenda, mas foi contido pela chegada das equipes policiais, que o prenderam em flagrante.

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Todos os pertences subtraídos foram recuperados, incluindo uma televisão de 65 polegadas, celular, mala de viagem, bolsas, vestuário, relógios e perfumes. Os militares consultaram os sistemas policiais e constataram que o suspeito tinha histórico de envolvimento em crimes patrimoniais, somando oito passagens por furto e uma por porte ilegal de arma de fogo.

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O autor e os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil. 

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