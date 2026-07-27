Vídeo: homem é preso em flagrante por roubo a prédio em BH

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Um homem de 50 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar na manhã desta segunda-feira (27/7) após invadir e roubar apartamentos em um edifício residencial no Bairro Novo Glória, na Região Noroeste de Belo Horizonte. Ninguém ficou ferido na ação.

De acordo com a ocorrência, militares do 34º Batalhão foram acionados por rádio para atender a um arrombamento em andamento. Ao chegarem ao local, os policiais flagraram o suspeito tentando deixar apressadamente o condomínio pela portaria.

Ao abordarem o suspeito, os agentes encontraram ferramentas utilizadas nos arrombamentos como pé de cabra, chaves de fenda e um artefato para abrir fechaduras, além de pertences dos moradores.

Segundo os relatos das vítimas, o invasor forçou as portas dos imóveis para entrar, acabou surpreendido por um morador e o ameaçou com um objeto perfurocortante.

O autor persistiu ameaçando o morador com uma chave de fenda, mas foi contido pela chegada das equipes policiais, que o prenderam em flagrante.

Todos os pertences subtraídos foram recuperados, incluindo uma televisão de 65 polegadas, celular, mala de viagem, bolsas, vestuário, relógios e perfumes. Os militares consultaram os sistemas policiais e constataram que o suspeito tinha histórico de envolvimento em crimes patrimoniais, somando oito passagens por furto e uma por porte ilegal de arma de fogo.

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O autor e os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.