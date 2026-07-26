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ASSALTO

Vídeo mostra dupla armada roubando peças de picanha na Grande BH

Comerciante faz apelo após assalto e pede apoio de moradores para recuperar prejuízo

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
26/07/2026 09:25

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Criminosos invadem açougue e roubam picanhas em Ribeirão das Neves
Criminosos invadem açougue e roubam picanhas em Ribeirão das Neves crédito: Redes Sociais/Reprodução

Um comerciante teve diversas peças de carne roubadas durante um assalto na noite dessa sexta-feira (24/7), em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A ação foi registrada por câmeras de segurança do estabelecimento.

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Segundo Kennedy, proprietário do açougue, o crime aconteceu por volta das 18h, na Rua Existente, no Bairro Vereda.

As imagens mostram dois homens encapuzados e armados entrando no estabelecimento e anunciando o assalto. Um dos criminosos rende o comerciante, segura os braços dele e o mantém imobilizado, enquanto o comparsa retira diversas peças de carne do freezer e as coloca em uma bolsa.

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De acordo com o comerciante, entre os produtos levados estão peças de contra-filé da marca Chefe, picanha argentina Arrebeef, carnes da marca Kennedy Carnes, além de picanha e contra-filé da marca Maturatta. Celulares da loja também foram levados. Por isso, Kennedy recomenda que qualquer tentativa de pedido de dinheiro seja ignorada.

Após o crime, Kennedy publicou o vídeo nas redes sociais e pediu apoio da população. Um amigo do comerciante também fez um apelo para que moradores da região priorizem as compras no estabelecimento como forma de ajudá-lo a recuperar o prejuízo.

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O comerciante ainda solicita que qualquer informação que possa ajudar a identificar os suspeitos seja repassada às autoridades policiais.

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